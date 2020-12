Video: Koirapyynti on erittäin tehokas pyyntimuoto runsaan riistakannan alueella – Kaarinassa kauriita näkyy edelleen runsaasti, vaikka joidenkin metsästäjien mielestä kanta on laskusuunnassa

Varsinais-Suomessa on Suomen tihein metsäkauriskanta. Tarvas eli metsäkauris on yleinen näky rannikon rikkonaisessa maastossa. MT Jahtikuksa tutustui loppukauden koirajahtiin erinomaisessa säässä. Kauriit ovat ovelia ja olivatkin valinneet päivämakuupaikakseen laajan ja vaikeakulkuisen merenrantakaislikon. Siellä niitä ei päästä yllättämään. Osittain jo jäässä oleva kaislikko asetti haasteita koiralle. Riista pitää saada liikkeelle ja passeihin. Karkottajat eivät seuraa riistaa kovin pitkään, joten passituskin on aika tiivis.

Metsästys tapahtuu Kaarina Kuusistossa lyhyesti riistaa karkottavilla koirilla. Runsaan riistakannan alueella tämä on havaittu erittäin tehokkaaksi pyyntimuodoksi. Useimmilla metsästäjillä on haulipanoksella varustettu haulikko aseenaan. Riistaa nähtiin päivän aikana liikkeellä runsaasti, vaikka paikalliset metsästäjät ovat sitä mieltä, että kauriskanta olisi hieman tippumaan päin.

Joulukuinen kaurisjahti täysin sulassa maassa ja lämpötilan ollessa plussan puolella, taitaa olla Suomessa jo uusi normaali. Vuodenvaihdetta lähestyttäessä saa kauriin metsästä olla tarkkana, että ei kaada jo sarvensa tiputtanutta isoa pukkia.

Kuusiston kauriinmetsästäjien päivä oli onnistunut. Saaliiksi päätyi neljä kaurista ja yksi komea kettu. Urosvasa painoi nahkoineen vain 15,9 kiloa. Kun pää ja nahka on irrotettu, jää painoksi vain kymmenisen kiloa. Liha on kuitenkin erittäin korkealaatuista.