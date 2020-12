Video: Oskari Kolehmainen koki kauhunhetkiä karhujahdissa, kun koira jäi kontion alle

Pieksämäkeläinen Oskari Kolehmainen koki kauhunhetkiä karhunkaadolla.

Koira ajoi karhua yli 10 tuntia, kunnes lopulta ampumaholli löytyi 70 metrin etäisyydeltä.

Laukaus on hyvä, mutta kaadolla paljastuu kauhea onnettomuus. Koira oli nimittäin jäänyt karhun alle!

Koiran omistaja antaa luvan ampua karhua kuolettavasti vaikka koira on karhun alla. Näin tapahtuu, ja koira saa ensiapua heti metsässä. Henki säilyi, mutta koira piti amputoida. Se on nyt kolmijalkainen, ja on jo käynyt metsässä juoksentelemassakin.