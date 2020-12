Hirvenlihahuutokaupan tulot lahjoitettiin sairaalan lastenosastolle – metsästysseura ja maanomistajat ideoivat tempauksen peruuntuneiden peijaisten tilalle

Karhusjärven Erä

Huutokauppatuloja lahjoittamassa Mikko Rantakallio ja Juha Helkala toimintayksikön esimiehelle Sari Kraftille ja tiimivastaava Minna Luodolle.

Hirvipeijaiset kehotettiin siirtämään aikaan, jolloin koronauhka on poistunut, suosittivat Suomen Metsästäjäliitto ja MTK heti lokakuun alussa.

Lappeenrantalainen Karhusjärven Erä ja maanomistajat ottivat neuvosta vaarin, mutta keksivät tilalle muuta.

Metsästysseura ja maanomistajat päättivät huutokaupata hirvenvasan lihat. Huutokauppa tuotti yhteensä 1 500 euroa.

Varoille oli kohde tiedossa, sillä koko summa lahjoitettiin Etelä-Karjalan keskussairaalan lastenosastolle osaston viihtyvyyden parantamiseen.

"Tämä on hieno esimerkki metsästäjien ja maanomistajien yhteistyötä. Peijaisista on jouduttu luopumaan mutta hyvää voidaan jakaa sitä tarvitseville. Sairaaloiden lastenosastoilla on tilaa hyville teoille", kommentoi tempausta Metsästäjäliiton Kymin piirin toiminnanjohtaja Erkki Pentinniemi, joka tempauksesta vinkkasi.

Hän myös kannustaa ottamaan mallia ja jakamaan oikeaa joulumieltä.

