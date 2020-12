Susi lopetettiin Polvijärvellä poliisin päätöksellä – susipari ei ottanut karkotuksesta onkeensa

Markku Vuorikari

Polvijärven taajamasta on tullut useita havaintoja susiparista.

Polvijärvellä lopetettiin susi poliisin päätöksellä tiistaiaamuna noin klo 9, Poliisi tiedottaa.

Kyseessä oli poliisin arvion mukaan vaaraa aiheuttava eläin, joka liikkui rakennetussa ympäristössä, taajamassa ja pihapiireissä.

Polvijärven taajamasta on tullut useita havaintoja susiparista ja susiparia on karkotettu alueelta poliisin määräyksellä. Karkotuksen on toteuttanut Polvijärven riistanhoitoyhdistyksen suurriistavirka- apuosasto (SRVA)

Karkotus ei kuitenkaan tuottanut tulosta ja eläimet palasivat aina takaisin.

Toinen susista lopetettiin SRVAn toimesta.

Tilannetta toisen suden osalta seurataan. Lopetettu eläin oli uros.

