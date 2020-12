Video: Jukka Räsäsen perheessä joulukinkku korvataan villisialla – "On mainio vaihtoehto"

Jukka Räsänen on vuokrannut kaveriporukan kanssa itselleen hienon metsästysalueen itäisellä Uudellamaalla.

Alueelta löytyy kosteikkoa, metsää ja peltoa. Villisikakannan kehitystä seurataan alueella tiiviisti. Ja onhan sitä liikettä ollutkin.

Mutta varsin monta istuntotuntia pitää viettää jokaista laukausta kohden, vaikka ruokinnalla possut käyvät ahkerasti.

"Tänä syksynä on havaintoja aavistuksen verran enemmän kuin vuosi sitten, mutta ei mitään valtavaa piikkiä ole havaittu", Räsänen toteaa.

Villisika on aivan hyvä joulupöydän herkku.

"No meillähän on joulupossulle pitkät perinteet, joten villisika on mainio vaihtoehto, jos sellaista on saaliiksi saanut", hän miettii.

Videolla näemme, miten Räsänen valmistaa villisian ulkofileen.