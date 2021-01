Urosmetson ja -teeren talvijahti alkaa tänään – talvinen latvalinnustus sallittiin nyt toisena vuonna peräkkäin

Talvijahtiin lähtevän on syytä varautua siihen, ettei valtion ylläpitämiä metsäautoteitä aurata erikseen metsästystä varten, muistuttaa Metsähallitus

Hannu Huttu

Urosmetson ja -teeren talvimetsästys alkaa tänään ja päättyy tammikuun viimeisenä päivänä. Suomenpystykorva on linnunpyytäjän apuri.

Urosmetson ja -teeren talvimetsästys sallittiin nyt toisena vuonna peräkkäin. Metsästysaika alkaa tänään ja päättyy tammikuun viimeisenä päivänä.

Metsästys on sallittu Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa, lukuun ottamatta Ylä- ja Lounais-Lappia. Lisäksi urosteeren talvimetsästys sallitaan samanaikaisesti myös Kainuun Kajaanissa, Paltamossa, Puolangalla sekä Pohjois-Savon Kiuruvedellä ja Vieremällä.

Valtion maille oli maanantaina jäljellä lähes puolet 14 000 lupavuorokaudesta. Talvilinnustus on mahdollista yhteensä 48 lupa-alueella, ja lupia oli jäljellä 22 alueelle, tiedotti Metsähallitus.

Valtion mailla metson saaliskiintiö on kausikohtainen kaksi metsoa kaudessa. Jos saalis on saatu jo syksyllä, talvilinnustukseen ei ole metsokiintiötä enää jäljellä. Teerenmetsästyksessä on voimassa kahden linnun päiväkiintiö.

Metsähallitus muistuttaa tiedotteessaan ampumaturvallisuudesta. Ampumasuunta on huomioitava huolellisesti, erityisen tärkeää se on pienillä lupa-alueilla ja asutuksen lähettyvillä.

"Metsästäjä vastaa jokaisesta laukauksestaan. Latvalinnustuksessa kiväärinluoti ammutaan usein yläviistoon, minkä jälkeen se voi lentää useita kilometrejä."

Talvijahtiin lähtevän on syytä varautua siihen, ettei valtion ylläpitämiä metsäautoteitä aurata erikseen metsästystä varten. Kun käyttää aurattuja metsäautoteitä, on auto parkkeerattava niin, ettei auto haittaa muuta liikennettä.

Erityisesti metsänkorjuu- ja kuljetuskalusto tarvitsevat henkilöliikennettä leveämmän vapaan kulkuväylän.