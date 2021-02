Vuosaari-lehti: Saalistiko susi metsäkauriin helsinkiläisellä hiihtoladulla? Todennäköisesti, vastaa asiantuntija

Petteri Kivimäki

Arkistokuvan susi ei liity juttuun.

Tiistaina aamulenkillä ollut hiihtäjä havaitsi verisiä jälkiä ladulla Helsingin Mustavuoressa, kertoo Vuosaari-lehti. Lehden mukaan hiihtäjä oli seurannut jälkiä ladulla ja pusikossa parisataa metriä, kunnes löysi pusikosta raadellun, mutta vielä pehmeän metsäkauriin ruhon.

Vuosaari-lehden haastattelema Luonnonvarakeskuksen suurpetotutkija, tutkimusprofessori Ilpo Kojola kertoo, että kuvien perusteella kyseessä on hyvin todennäköisesti susi. Hänen mukaansa ihmisen lähestyminen on luultavasti keskeyttänyt suurpedon ruokailuhetken.

"Susi ei myöskään useinkaan palaa paikalle, jos sen olinpaikka on paljastunut. Toki riippuu, kuinka ihmisiin tottunut yksilö on kyseessä, mutta yleensä susi hakee paljastumisen jälkeen ravintoaan muualta", Kojola kertoi Vuosaari-lehdelle.

Vuosaari-lehti kertoi samalla alueella havaitusta sudesta myös vuonna 2019.

Susista on puhuttu myös muualla Suomessa tällä viikolla. Broileritilalla Huittisissa, Satakunnassa, valvontakameraan tallentui viime viikolla kolmijalkainen susi.

Huittisissa Samun kylässä brolereita kasvattava Ari Mahlamäki kertoi Maaseudun Tulevaisuudelle, että lähiseudun asukas oli nähnyt sudenkaltaisen eläimen jolkottelemassa tilan suuntaan, ja havainto varmistui videotallenteita tutkimalla.

"Monilla perheillä on pihoilla koiria, jotka eivät osaa pelätä. Olivatkohan nämäkin sudet helpomman ruuan perään, kun hakeutuvat asutuksen lähelle ja pihapiiriin?" Mahlamäki pohti.

Eilen torstaina MT uutisoi, että poliisi on määrännyt Huittisten ja Punkalaitumen alueella Satakunnassa ja Pirkanmaalla kulkeneen kolmijalkaisen suden lopetettavaksi. Päätöksessä on sovellettu sekä eläinsuojelu- että poliisilakia.

"Susi on muun muassa tallentunut videoille ja siitä on näköhavaintoja, joiden perusteella on todettu, että sen kulkeminen on hankalaa. Päätöksenteossa on konsultoitu myös valvontaeläinlääkäriä, joka oli myös sitä mieltä, että suden lopettaminen on oikea päätös", kertoo Lounais-Suomen poliisilaitoksen komisario Reijo Pennanen.

