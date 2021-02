Video: Tero Soronen lähti kavereidensa kanssa metsojahtiin – "Ei tätä lihan takia tehdä"

Tero Soronen kavereineen lähti etsimään metsoa Pudasjärven maisemissa tammikuun lopulla, kun se tänä vuonna on tammikuun hangilla mahdollista.

Riekko on tällä alueella rauhoitettu tammikuussa, joten vain teertä ja metsoa etsitään saalistussilmillä.

Erkki Nykänen Kirkkonummelta tekee havaintoja lintujen jäljistä lumessa.

"Siinä on siivettynyt lintu. Näyttää nii isolta, että mahollisesti se oli metso."

Aivan äijien vierestä lähtee lintuja, mutta ampumaan ei kukaan ennätä.

"Jännää. Riekot lähti tuosta vierestä, ja tästä metso", Tero Soronen siunailee.

Helsinkiläinen Antti Arasto ei ole montaa kertaa vielä linnustamassa käynyt. Talvijahti taitaa olla aivan ensimmäinen kokemus hänelle.

"Yhden käden sormissa on ne kerrat kun käy kanalintujahdissa. Talvijahti on kiva pidennys kauteen, aivan uutta minulle", kiittelee Arasto.

Paistia ei reppuun tule, mutta siitä ei kukaan ole pahoillaan. Tehdään runsaasti havaintoja lintujen olemassaolosta, ja sekös mieltä lämmittää.

"Ei tätä lihan takia tehdä. Tämä on fiilishommaa. Tällainen talvijahti mahdollisuus on hieno, ei tätä aina ole ollut", Soronen iloitsee.

Kirkkonummelta asti Pudasjärven hangille saapunut Nykänen on niin ikään iloinen kokemuksesta.

"Kyllä tämä on harjoittelua. Ensimmäistä kertaa kun me ollaan. Tästä pitää ottaa opiksi ensi kerralle, jos ensi vuonna tämä mahdollisuus vielä on. Pitää keksiä uusi strategia ensi vuodelle", hän suunnittelee.