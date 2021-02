Susiuutisessa äänessä ovat usein poliisi ja tutkija – "Susiuutisen tutkiminen on paljastanut enemmän meistä ihmisistä kuin sudesta itsestään"

Aku Ahlholm

Vuonna 2016 Suomussalmella ammuttuja susia matkalla Luonnonvarakeskuksen Taivalkosken toimipaikkaan.

Susiuutisissa haastatellaan yleensä viranomaisia ja tutkijoita, selviää Aku Ahlholmin ruotsin kielen kielitieteellisestä väitöstutkimuksesta, joka tarkastettiin viime viikon perjantaina Jyväskylän yliopistossa.

Kyseessä on ensimmäinen laaja tutkimus suurpetouutisoinnista Suomessa ja Ruotsissa, todetaan yliopiston tiedotteessa.

Tutkimus paljastaa, että uutisointi muuttuu, kun 1990-luvulta siirrytään 2010-luvulle. Susi muuttuu uutiskielessä pahan vertauskuvasta yhä useammin myönteiseksi.

"Puolustus voimistaa vastustusta ja päinvastoin. Tällaisia me ihmiset olemme tai tällaisina me näyttäydymme uutisessa. Susiuutisen tutkiminen on paljastanut enemmän meistä ihmisistä kuin sudesta itsestään", Ahlholm sanoo.

Susiuutisten haastatelluista kolmannes on viranomaisia, viidennes tutkijoita ja runsas 10 prosenttia ympäristöjärjestöjen edustajia. Suomessa viranomainen on tavallisesti poliisi.

Loput haastatelluista ovat muun muassa metsästäjiä, sivullisia, eläintenomistajia, kuten poronhoitajia, ja poliitikkoja.

Toimittajat arvottavat ääniä eri tavoin. Herkimmin otsikossa siteerataan eläintenomistajia, metsästäjiä ja poliiseja. Harvoin otsikkoon pääsevät tutkijat, ympäristöjärjestöjen edustajat ja muut viranomaiset kuin poliisit, todetaan tiedotteessa.

Uutisten mukaan susi ei jaa suomalaisia tai ruotsalaisia kahteen leiriin. Vastustajat ja puolustajat ovat äänekkäitä, mutta eniten uutisissa esiintyy niin sanottua muodollista puhetta. Haastateltu ei ota kantaa susipolitiikkaan tai paljasta arvojaan ja tunteitaan. Lisäksi osa haastatelluista ilmoittaa ymmärtävänsä sekä puolustajia että vastustajia.

Tutkimuksessa on analysoitu 413 uutista 1990-luvulta 2010-luvulle.

Suomenkieliset lehdet ovat Helsingin Sanomat ja Kainuun Sanomat, suomenruotsalaiset lehdet ovat Hufvudstadsbladet ja Vasabladet. Aineiston ruotsalaiset lehdet ovat Dagens Nyheter ja Nya Wermlands-Tidningen.

Ahlholm työskentelee Metsähallituksen Eräpalvelujen viestintäpäällikkönä.