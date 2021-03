Koirien on oltava kytkettynä myös jäällä – kiinnipitoaika alkaa tänään ja sen kunnioittaminen on tärkeää eläinten lisääntymisrauhan takaamiseksi

Lari Lievonen

Ajavat koirat, kuten kuvan dreeverit kulkevat nyt hihnassa.

Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkaa koko maassa maanantaina 1. maaliskuuta. Lain mukaan koirat on pidettävä kytkettyinä maaliskuun alusta elokuun 19. päivään asti, muistuttaa Kennelliitto.

On hyvä huomata, että kiinnipitoajan ulkopuolellakin metsästyslaki määrää pitämään koiran kytkettynä, ellei maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta ole lupaa koiran vapaana pitämiseen.

Koirien kiinnipitoajan kunnioittaminen on tärkeää, jotta luonnoneläimillä olisi rauha niiden lisääntymisajan aikana. Talven jälkeen eläimet voivat olla heikossa kunnossa ja tarvitsevat rauhaa lepoon ja ruokailuun.

Vaikka koira ei olisi kiinnostunut esimerkiksi linnuista, linnut suhtautuvat koiraan kuin mihin tahansa petoon ja kaikkoavat helposti pesimäpaikalta. Koira voi myös tuhota pesiä, todetaan tiedotteessa.

Kiinnipitoaikana koiran on oltava aina kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Koira voi olla vapaana alueen omistajan tai haltijan luvalla ainoastaan pihamaalla, puutarhassa tai muulla aidatulla alueella.

Luonnonsuojelualueilla kielto koira vapaana pitämiseen on ympärivuotinen.

"Jäillä liikkuminen on nostanut suosiotaan. On muistettava, että koiran on oltava kytkettynä myös jäällä liikuttaessa."