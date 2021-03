Video: Helsinkiläinen Jouko Rytkönen pilkkii kauniissa kulttuurimaisemassa keskellä pääkaupunkia – "Tamminiemen läheisyys tuottaa värinää rintakehään ja sydämen kohdalle"

Suomi on mainio maa monella lailla, yksi hyvä syy olla ylpeä luonnollisesta kotimaastamme on pääkaupunki, jossa todella on luonto keskellä kylää. Kuten pilkkimaastot, hyvänä talvena.

Toki ilmojen lämmetessä käy nopeasti niin, että pilkkijäille ei enää ole viisasta mennä. Mutta helmikuun lopulla oli vielä komeat ja turvalliset jääkelit Helsingin keskustassa. Pilkkijöitä näkyy myös Tamminiemen edustalla kauniissa kulttuurimaisemassa Meilahden edustalla.

Tamminiemen kuuluisin asukas presidentti Urho Kaleva Kekkonen oli lievästi sanottuna innokas kalamies. Mahtoikohan Urkki istua pilkillä näillä jäillä?

Historiallisessa paikassa Tamminiemen edessä pilkkiminen tuottaa ylimääräisen elämyksen. On kuin pilkkisi museossa. Täällä voi kuvitella presidentin adjutantteineen ympärilleen, jännittämään, että eihän kukaan vain saa enemmän tai isompia kaloja kuin Kekkonen.

"Tamminiemen läheisyys tuottaa kuule värinää rintakehään ja sydämen kohdalle", vahvistaa helsinkiläinen pilkkijä Jouko Rytkönen.

Kuten dronekuvistamme näkyy, on jää hienossa ja kirkkaassa kunnossa. Kala varmasti liikkuu nyt.

"On hienossa kunnossa nyt jäät keskellä Helsinkiä. Ei ruuhkaa, ja autolla pääsee avannon viereen", Rytkönen iloitsee.

Hänellä on jo saaliina useampia syömäkokoisia reilun 100 gramman ahvenia. Mutta ne tarvitsevat vielä muutaman kaverin lisää, ennen kuin ateria syntyy.

Rytkönen ilmoittaa, että saalis pääsee paistinpannulle heti samana päivänä. Kunhan saalis on riittävä.