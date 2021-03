Hirven aivotautitapaus Laukaassa osoittautui yksittäiseksi – tehoseurannassa riistanhoitoyhdistykset lähettivät Ruokavirastoon yhteensä 95 hirvenpäätä

Miska Puumala

Viime vuoden lopulla Keski-Suomesta, Laukaasta löytynyt hirven TSE-tapaus on osoittautunut yksittäiseksi tautitapaukseksi, tiedottaa Ruokavirasto.

Hirvijahtiin yhdistetyssä tehoseurannassa ei Laukaan seudulta löytynyt muita prionitautiin sairastuneita hirviä.

Tuoreet tutkimustulokset antaisivat myös viitteitä siitä, että Laukaan hirven TSE-tauti oli sisäsyntyinen, vanhoissa hirvissä tavattu tautimuoto, jonka ei oleteta tarttuvan eläimestä toiseen.

Suomen toinen hirven TSE-tapaus todettiin Laukaassa huonokuntoisena lopetetusta, arviolta 18-vuotiaasta naarashirvestä viime marraskuussa. Hirvi löytyi nääntyneenä maasta makaamasta, se lopetettiin ja sen pää toimitettiin Ruokavirastoon tutkittavaksi TSE-taudin varalta.

Ensimmäisen kerran tauti todettiin Suomessa Kuhmosta alkuvuonna 2018 kuolleena löydetystä 15-vuotiaasta hirvestä.

Ruokavirastossa varmistunut positiivinen TSE-näyte lähetettiin EU:n vertailulaboratorioon jatkotutkimuksiin. Italiasta saatujen tulosten perusteella Laukaan hirven prioni muistuttaa aiemmin Kuhmosta sekä Ruotsista ja Norjasta löytyneitä, yksittäisten TSE-positiivisten hirvien prioneita.

Kyseessä olisi näin ollen vanhoissa hirvissä tavattu TSE-tautimuoto, eli eri tauti kuin Pohjois-Amerikassa ja Norjassa tunturipeuroista löytynyt, eritteiden välityksellä tarttuva hirvieläinten näivetystauti CWD.

Vanhoissa hirvissä tavattu TSE-tautimuoto ei tiettävästi tartu kosketuksessa tai eritteissä eläimestä toiseen. Vastauksessaan vertailulaboratorio näkee lisätutkimukset kuitenkin tarpeellisena hirvien TSE-tapausten eroavuuksien ja samankaltaisuuksien selvittämiseksi.

Laukaan tautilöydöksen vuoksi alueella tehostettiin TSE-seurantaa hirvenmetsästyksen yhteydessä. Riistanhoitoyhdistykset toimivat asiassa aktiivisesti ja lähettivät Ruokavirastoon yhteensä 95 hirvenpäätä tutkittavaksi. Nämä näytteet olivat kaikki negatiivisia TSE-taudin osalta.

Suomessa TSE-tautien esiintymistä luonnonvaraisissa hirvieläimissä ja poroissa on tutkittu jo vuodesta 2003 alkaen. Tähän mennessä Suomessa on tutkittu yhteensä kaiken kaikkiaan noin 5 000 eläintä. Niistä vain kahdesta on saatu positiivinen tulos. Myös Ruotsista ja Norjasta on löytynyt vastaavanlaisia yksittäisiä TSE-tapauksia vanhoista hirvistä.

Euroopassa CWD:tä löydettiin ensimmäistä kertaa Norjassa luonnonvaraisista tunturipeuroista keväällä 2016. Kyseinen populaatio hävitettiin kokonaan taudin leviämisen estämiseksi. Viime vuonna CWD löydettiin Norjasta kuitenkin uudelleen hävitetyn tunturipeurapopulaation naapuripopulaatiosta.

Norjan CWD-tapausten vuoksi Ruotsissa, Suomessa, Puolassa ja Baltian maissa järjestettiin EU:n kolmivuotinen seurantaohjelma vuodesta 2018 vuoteen 2020 taudin esiintymisen kartoittamiseksi. Seurantaa on jatkettu myös tänä vuonna. Jatko-ohjelman sisällöstä tiedotetaan riistanhoitoyhdistyksille myöhemmin.

