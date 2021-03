Video: Kari Kuparinen muistuttaa, että ajokeli vaikuttaa koiran toimintaan ratkaisevasti – koirissa on myös eroja kuten meissä ihmisissäkin

Johtava ajokoiramies Kari Kuparinen on tullut tunnetuksi vauhdikkaasta sanailustaan. Karjalaisveret virtaavat innokkaan ajokoiramiehen suonissa ja tekstiä tulee. Kunnon koiramiehille tärkeämpääkin tärkeämpi on koira, ja mikäpä muu kuin suomenajokoira. Sen haukku on kuin Sibeliuksen sävellys. Kun Kari puhuu koirastaan, jokainen voi huomata, että suhde on kunnossa.

Lopen Sajaniemessä asuva Kuparinen on tullut tunnetuksi johtavana ajokoiramiehenä MT Jahtikuksan ohjelmistoissa. Hänelle on tärkeää luonnossa oleilu ja ennen kaikkea ajokoiran kanssa metsästäminen. Hirvijahtia Kuparinen arvostaa, mutta se ei ole hänen juttunsa. Johtava ajokoiramies kohdistaa metsästyksen runsaslukuisiin rusakoihin ja metsäjänis jätetään rauhaan. Entä saalis? No jos rusakko kaatuu koiran ajosta niin ilman muuta. Siinä tapauksessa ”öitteni valkea lilja” valmistaa siitä aterian, josta puhutaan pitkään.

Kuparinen arvioi MT Jahtikuksalle kelin vaikutusta ja oikkuja ajokoiraharrastuksessa. Ajokeli vaikuttaa koiran toimintaan ratkaisevasti. Tällä kertaa olemme Etelä-Hämeen Vähikkälässä, jossa on runsaasti lunta. Se ei ole kovakuntoiselle ajokille ongelma. Pakkasyönjälkeinen lumi sen sijaan sotkee koiran nenää. Mutta Kuparinen tietää kertoa, että koirat eivät ole koneita, eivätkä myöskään kaltaisiaan. Niissä on eroja kuten meissä ihmisissä. Se mikä sopii äidille, ei aina käy tyttärelle.

Passimiehet saavat osansa Kuparisen armottomassa tykityksessä. Karia on hieno kuunnella. Hän on persoona, jollaisia eräelämä kaipaa.