Maastopyöräilijän ampunut metsästäjä tuomittiin ehdolliseen vankeuteen

Metsästäjä ampui maastopyöräilijän Urho Kekkosen kansallispuistossa. LEHTIKUVA / OTTO PONTO

Lapin käräjäoikeus tuomitsi maanantaina ehdolliseen vankeuteen metsästäjän, joka ampui maastopyöräilijän viime vuoden lokakuussa Urho Kekkosen kansallispuistossa.

Käräjäoikeus katsoi kuusikymppisen miehen syyllistyneen törkeään kuolemantuottamukseen ja metsästysrikokseen ja tuomitsi hänet vuoden ja neljän kuukauden ehdolliseen. Syyttäjä oli vaatinut metsästäjälle vähintään kahden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.

Mies oli metsästämässä metsoa puiston Kemihaaran erämaa-alueella, kun hän ampui lintukiväärillä kuolettavasti kolmikymppistä maastopyöräilijää. Metsästäjän mukaan kyse oli vahingonlaukauksesta. Mies kertoi nähneensä puuston läpi mustaa ja vihreää, mikä sopi metson väritykseen. Hän ei kuitenkaan ollut tunnistanut kohdetta varmuudella metsoksi.

Miehen mukaan laukaus lähti vahingossa siinä vaiheessa, kun hän oli päättänyt olla ampumatta ja oli alkanut laittaa varmistinta takaisin päälle. Mies myönsi toimineensa huolimattomasti, mutta kiisti toimineensa tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta.

Käräjäoikeus katsoi, että syytetyn kertomus tapahtuneesta oli mahdollinen eikä sitä voitu osoittaa vääräksi esitetyllä todistelulla. Oikeus huomioi, että metsästettäessä kiväärillä metsästäjälle asetettu huolellisuusvelvoite on merkittävä ja hänen tulee olla erityisen varovainen.

Lisäksi asiassa selvisi, että miehen ase oli vuosien varrella lauennut vahingossa kaksi kertaa aiemminkin.

"(Syytetty) on tiennyt aseensa olevan erittäin herkkä varsinkin herkistintä käytettäessä. Käräjäoikeus katsoo, että (syytetty) on rikkonut hänellä ollutta huolellisuusvelvoitetta. (Syytetyn) riskinotto on ollut sellaista, että huolimattomuutta ei voida pitää tavanomaisena", oikeus sanoi tuomiossaan.

Ehdollisen vankeuden lisäksi mies määrättiin maksamaan uhrin läheisille erilaisia korvauksia ja oikeudenkäyntikuluja yli 42 000 euroa.