Metsästäjäliitossa on tällä hetkellä 145 000 jäsentä, enemmän kuin koskaan aiemmin – tavoite on nostaa määrä 175 000 jäseneen vuoden 2022 loppuun mennessä

Liitto on nyt 100-vuotias. Vuosikymmenet ovat haastaneet monin tavoin. Toiminnanjohtaja Jaakko Silpolan mukaan on myönteistä, että liitto on aina voittanut hankaluudet.