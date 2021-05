Saimaan verkkokalastuskieltoaika ei pitene heinäkuulle – valtioneuvostossa ministerit Mikkonen ja Saramo äänestivät esitystä vastaan, kaikki muut kannattivat

Jukka Pasonen

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista tulee voimaan lauantaina.

Verkkokalastus on täysin kiellettyä Saimaan kalastusrajoitusalueella huhtikuun 15. ja kesäkuun 30. päivän välillä, kuten aiemminkin. Kieltoaikaa ei venytetty heinäkuulle. Asetus kalastusrajoituksista vahvistettiin vihdoin eilen valtioneuvostossa ja se tulee voimaan lauantaina.

Valtioneuvosto ei ollut asiasta yksimielinen, vaan esitystä vastaan äänestivät ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.) sekä opetusministeri Jussi Saramo (vas.).

Mikkonen olisi halunnut jatkaa verkkokalastusrajoituksia heinäkuun loppuun asti.

Kalastusrajoitusalue laajeni runsaalla 240 neliökilometrillä. 2 800 neliökilometrin laajuinen alue ulottuu lähes Lappeenrannasta Joensuuhun.

Muikkuverkoilla kalastusta kiristettiin. Ne olivat aikaisemmin sallittuja koko verkkokalastuskiellon ajan, mutta nyt uudessa asetuksessa niiden käyttö on kielletty 15.4.–20.6. välisenä aikana.

Verkkojen ankkuroiminen on myös uusi vaatimus ja verkkojen madaltaminen pystylangoilla, eli puohteutus kielletään. Kieltojen tavoitteena on vähentää saimaannorppien tarttumista verkkoihin. Katiskojen ja rysien tulee jatkossakin olla rakenteeltaan norppaturvallisia.

Aina viideksi vuodeksi kerrallaan vahvistettu kalastusrajoitusasetuksesta päätettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011. Maa- ja metsätalousministeriön kalastusneuvos Eija Kirjavaisen mukaan nyt vahvistettu asetus on kaikkein tiukin.

"Norppakanta on kasvanut vuosittain keskimäärin yli 5 prosentilla. Kalanpyydyskuolleisuus suhteessa kannan kokoon on pienentynyt, se on ollut noin viisi norppaa vuodessa."

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) vakuutti, että tärkein tavoite on varmistaa norppakannan kasvu jatkossakin. Lisäksi halutaan varmistaa Saimaan kalastusmahdollisuudet.

"Uskon, että kalastus ja norppa mahtuvat molemmat Saimaalle jatkossakin."

Ministeri myös totesi, että jos norppakanta ei kehity, kuten toivotaan ja oletetaan, asia otetaan valtioneuvostossa tarkasteluun.

Saimaan taloudellisesti merkittävimmät saalislajit ovat muikku, kuha ja ahven. Lajien norppaturvallisen pyyntiin ei ole kaikissa tilanteissa sopivaa pyyntimuotoa, kertoo Kirjavainen.

Heinäkuussa kalastavat etenkin Saimaan vapaa-ajanasukkaat.

