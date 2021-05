Kaksosvasat piilottelivat puutavara-auton alla Nurmeksessa – emä jätti vasat, koska karhu oli porukan kintereillä

Veijo Kalilainen

Ohikulkija kuvasi piilottelevat hirvenvasat ja lähetti kuvan Veijo Kalilaiselle.

Viikonloppuna Nurmeksen Jokikylällä taltioitiin älykännykän kameralla hirvieläimille tyypillinen tapahtuma, mutta hieman epätyypillisessä paikassa.

Karhu oli havainnut hirviemän kaksosvasojen kanssa. Emä oli komentanut noin viikon vanhat vasat piiloon, jotka tekivät työtä käskettyä. Hirvilehmä oli jatkanut itse matkaa harhauttaakseen karhun kintereiltään ja uinut muun muassa joen yli, kertaa tapahtumia nurmeslainen Veijo Kalilainen.

Vasojen piilopaikka ei ollut aivan tyypillinen, ohikulkija löysi ne auton alta ja otti tilanteesta kuvan. Kalilainen sai tiedon tapahtuneesta, sillä hän on paikallisen metsästysseuran puheenjohtaja sekä suurpetoyhdyshenkilö.

"Karhusta tehtiin myös näköhavainto, mutta kuviin sitä ei saatu. Jälkien perusteella selvisi, että karhu oli kyllä kulkenut tiellä, jonka varrella puutavara-auto oli ja missä vasat piilottelivat", sanoo Kalilainen, Hän kävi toteamassa jäljet Tassu-petohavaintojärjestelmään kirjaamista varten.

Kalilainen metsästää suurriistaa ja kertoo, että hirvilehmän tapa toimia on tuttu. "Samanlaisia tilanteita on ollut hirvimetsällä, kun emä on komentanut vasan paikalleen ja jatkanut itse matkaa houkutellakseen metsästyskoiran peräänsä."

"Mutta kyllä tämä tilanne on kaikin puolin harvinaislaatuinen."

Toistaiseksi loppu hyvin, kaikki hyvin. Hirviemä palasi ja komensi vasat liikkeelle piilopaikastaan ja taas vasat tekivät työtä käskettyä.

"Tämä on hirville tyypillinen paikka käydä vasomassa, mutta vaarallinen, sillä vilkasliikenteinen valtatie 6 kulkee aivan lähellä."

Suurpetoja on paljon, karhujen lisäksi ahmoja, ilveksiä ja susia, joten riistaan kohdistuu kova saalistuspaine ympärivuotisesti. "Pedot tulevat koko ajan lähemmäksi asutusta, kun saloilla ei ole syötävää."

Kun hirviemä komensi vasat liikkeelle, tekivät ne työtä käskettyä.