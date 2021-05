Video: Jesse Kokko rakensi vanhoista laskettelusuksista apuvälineen hyljejahtiin –"Tällä pääsee paljon pitempiä matkoja kuin vanhoilla vehkeillä"

Vaikka metsästyskausi on keväällä hiljaisemmalla liekillä, löytyy toukokuullakin todellisia jahtielämyksiä niitä kaipaaville. Hyljejahti on aina mieleenpainuva kokemus jo mahtavien merimaisemien takia.

Jesse Kokko on turvallisuusalan ammattilainen ja osa-aikainen kalastaja. Joten ei ole ihme, että hylkeenpyynti kuuluu hänen harrastuksiinsa.

Ja kätevä kun on, hän suunnitteli mieleisensä hyljesuksen. Näemme videolla, miten hienon hyljelautan Kokko on rakentanut. Ja se on oikeasti myös parempi kuin klassiset versiot.

"Se on vakaampi ja ennen kaikkea paljon nopeampi kuin ne alkuperäiset, joita olen kokeillut", Kokko toteaa.

Vanhat laskettelusukset on kierrätetty kauniisti uuteen elämään suksirakennelmassa. Ase lepää pehmustetun hankaimen päällä, ja suksi on niin vakaa, että saalishyljekin matkustaa tukevasti jäiden yli, kuten videolla näemmekin.

Ja suksi todella toimii. Se pitää miehen pinnalla sellaisessa sohjossa, josta kävelijä pulahtaisi heti läpi.

Klassiseen hyljevarustukseen verrattuna on miehelläkin nykyään toisenlaiset kamppeet. Ilman hyvää kuivapukua ja paukkuliivejä ei hyljejäille kannata mennä ollenkaan.

Kun hylje on havaittu ja aletaan olla 400-500 metrin päässä, on metsästäjän siirryttävä laudan päälle makaamaan. Silloin eteneminen tapahtuu jäänaskaleilla vetäen. Tavoitteena päästä ampumaetäisyydelle, ennen kuin kohde pulahtaa mereen turvaan.

"Tämä on suunniteltu alkukauteen, kun pääsee rannasta liikkeelle. Tällä pääsee paljon pitempiä matkoja kuin niillä vanhoilla vehkeillä."

Esitämme koko tarinan Jessen ja jahtikuksalaisten hylkeenpyynnistä myöhemmin pidempänä versiona.