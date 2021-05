Suomessa tavattu ensi kertaa kivikkosatakieli, joka on Euroopassa suuri harvinaisuus

Kivikkosatakieli on suuri harvinaisuus Euroopassa. LEHTIKUVA / Handout / Riitta Mattsson

Varsinaissuomalaisessa Kemiönsaaressa nähtiin lauantaina uusi lintulaji, kivikkosatakieli. Linnun havaitsi perheen mökin pihalla Heidi Mattsson, ja hänen äitinsä Riitta Mattsson sai linnusta muutaman kuvan, kertoo Birdlife Suomi tiedotteessaan.

Kivikkosatakieli pesii nimensä mukaisesti kivikkoisilla ja pensaikkoisilla rinteillä Turkista Himalajan länsipuolelle ja talvehtii Itä-Afrikassa. Euroopassa se on suuri harvinaisuus. Ruotsissa kivikkosatakieli on havaittu yhdeksän ja Norjassa kaksi kertaa ja joka kerta Kemiönsaaren tapaan toukokuussa.

Kivikkosatakielikoiras muistuttaa Birdlifen mukaan etäisesti leppälintukoirasta. Molemmilla on oranssinruskea vatsapuoli, harmaa selkäpuoli ja laajalti mustaa naamassa. Kivikkosatakieli on kookkaampi, kurkussa on valkea laikku ja pyrstö on musta.

BirdLife Suomen rariteettikomitea tarkastaa Suomessa tehdyt valtakunnallisesti harvinaiset lintuhavainnot ja arvioi, ovatko määritysperusteet riittävät ja onko lintu luonnonvaraisesti harhautunut.

Viime vuoden loppuun mennessä Suomessa on havaittu hyväksytysti 482 luonnonvaraista lintulajia. Edellinen maalle uusi lintulaji oli toukokuussa 2019 havaittu pikkupajusirkku.