Video: Jahtikuksa testasi, miten kaukaa volframipanoksilla kannattaa ampua

Kettu- ja kaurispiireissä on tunnettu volframin voima jo 2000-luvun alusta lähtien. Olemme eri kuvausreissuilla ihmetelleet, kuinka kaukaa haulikolla ammutaan esimerkiksi kettua.

Volframia, englanniksi usein nimellä tungsten tunnettua materiaalia, käytettiin aluksi paljolti itse ladatuissa panoksissa. Mutta markkinoilla on jo tarjolla muutamaakin erimerkkistä volframipanosta.

Kävimme toteamassa panosten tehon Jyväskylän Armorian ampumaradalla. Siellä meille esitteli volframipaukkuaan Ammox Oy:n Veli-Pekka Niemistö.

Volframipanoksissa ja rasioissa on usein sana “tungsten”. Se on englannin kielessä yleisempi nimitys kyseiselle aineelle. Kannattaa huomioida, että kaikki paukut, joissa on tungsten-merkintä, eivät ole kovin paljoa lyijyä läpäisykykyisempiä. Se johtuu siitä, että niitä on “lantrattu” eli volframipitoisuus on pienempi.

"Me tehdään kaikki panokset vähintään 18 g / kuutiosentti – tiheydellä. Jos tiheys on alhaisempi, ei teho ole niin hyvä", Niemistö selventää.

Aina tungsteniä / volframia ostaessa onkin syytä selvittää mikä on tiheys.

Eikä muiden tekemien kokeilujen perusteella tietenkään voi saada tuntumaa siihen, miten mikäkin paukku toimii.

Sen vuoksi kävimme itsekin ampumassa tunsgsteniä vaneriin. Täytyyhän se ampumatuntumakin löytyä. Sitä paitsi Armoriassa oli ampumaetäisyys vain noin 35 metriä, joten pitihän se testata pitemmälle. Mittarimme näytti 72 metriä ampumapaikalta vanerinpalaan.

Ja kylläpä vaneri rikki meni, ei kaikki haulit, mutta hyvä osa kuitenkin.

Teimme johtopäätöksen, että jos kevätpukki tulee eteen, tohdimme sitä ainakin 50-60 metrin etäisyydeltä tosauttaa testissä käyttämällämme 3 millin tungsten / volframipaukulla.