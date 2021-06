Luonto-Liitto eroaa susityöryhmästä – "Ministeriö edistää kaikin keinoin metsästyksen aloittamista"

Christa Granroth

Luonto-Liiton mielestä suden metsästys lisäisi susien aiheuttamia vahinkoja.

Luonto-Liitto eroaa maa- ja metsätalousministeriön asettamasta suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnittelu- ja määrittelyhankkeen valmisteluryhmästä.

Järjestö perustelee eroaan sillä, että ryhmä kannattaa suden metsästystä. Luonto-Liiton mielestä ministeriö kuuntelee vain metsästystä kannattavien etujärjestöjen mielipidettä.

"On hyvin ristiriitaista, että samaan aikaan kun ministeriö edistää kaikin keinon sudenmetsästyksen aloittamista on käynnissä EU:n ja ministeriöiden rahoittama SusiLIFE -hanke, jonka tarkoitus on edistää ihmisen ja suden rinnakkaiseloa. On huolestuttavaa, että vaikka suurin osa suomalaisista ei harrasta metsästystä ja vastustaa susien tappamista, niin ministeriö keskittyy kuuntelemaan vain joidenkin suden metsästystä kannattavien etujärjestöjen mielipidettä", Luonto-Liiton suurpetovastaava Francisco Sánchez Molina sanoo tiedotteessa.

Luonto-Liitto kokee että sen esittämät keinot, jotka perustuvat muuhun kuin susien tappamiseen, on sivuutettu toistuvasti.

Järjestön mukaan susilaumojen ja lisääntyvien parien tappaminen lisää petovahinkoja ja heikentää siten suden paikallista hyväksyttävyyttä.

"Suomessa salametsästys on susien yleisin kuolinsyy ja viranomaisten pitäisi pureutua tämän ongelman estämiseen järeämmillä keinoilla. Yksi perustelu kannanhoidollisen sudenmetsästyksen aloittamiseen on ollut salametsästyksen vähentäminen. Päinvastoin, tällainen linjaus voi epäsuorasti kannustaa salametsästyksen leviämiseen", Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja Mari Nyyssölä-Kiisla sanoo tiedotteessa.