Video: Pienpetoja ahkerasti pyytävä Eero Lehtinen kertoo, mitä loukkupyynnissä kannattaa huomioida, jotta siinä onnistuu

Kesällä jahtihommat ovat aika hiljaisella tulella, mutta pienpetopyyntiä voi harjoittaa. Supikoiran, minkin ja piisamin pyyntiä on voinut harrastaa ympäri vuoden jo parin vuoden ajan.

Vesilintujen elinympäristöt ovat monella tavoin uhattuja, ja siksi pienpetojakin vastaan on hyvä taistella entistä innokkaammin.

Kävimme katsomassa, kuinka Kauhajoella harrastetaan minkinpyyntiä hetitappavilla raudoilla. Hyttyset kiusaavat todella kiivaasti, kun viemme laatikkoon asennettuja rautoja maastoon.

Pienpetoja kohtuullisen ahkerasti eri keinoin pyytävä nuori metsästäjä Eero Lehtinen kertoo videolla, miten hänen mielestään loukku asetetaan niin, että se pyytää.

"Ne kulkevat luomien ja koskien rantoja kiviä pitkin, sinne se pitää asetella kulkureitille", hän kertoo.

Syötiksi riittää pari pientä tuoretta kalaa. Massiivisia määriä ruokaa ei tarvitse siis loukkuun ahtaa.

Lehtinen ei myöskään usko joidenkin väittämiä, että suuaukon pitää aina olla alajuoksulle.

"Ei välttämättä alajuoksulle päin, mutta siihen suuntaan mistä minkki minun mielestäni todennäköisesti tulee", hän pohtii.

Pyytäjä näyttää videolla loukun sijoittelun kahteen otolliseen paikkaan.

Kauhajokelainen Janne Ala-Ikkelä on kehittänyt laatikkorautaa jo vuosia. Nyt hän on saanut valmiiksi myös rosteriversion, joka pian saadaan tuotantoonkin. Rosteriloukku kestää merelläkin aikaa paremmin.

"Tämä on rosterista ja komposiittimateriaaleista, kestää yli sukupolvien välisen kuilunkin", Ala-Ikkelä vitsailee, mutta on ihan tosissaan, niin kuin Etelä-Pohjanmaalla tapana on.

Asennamme riistakameroita loukuille ja jäämme odottelemaan tuloksia. Seuraamme jatkossa kauhajokelaisten ponnisteluja muidenkin pienpetojen pyynnissä.