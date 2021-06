Karhujahtiin esitetään ennätyssuurta 457 kontion kiintiötä – metsästysverotuksen voimistuminen ei ole pysäyttänyt kannan kasvua

Lari Lievonen

Karhujahti alkaa 20.8.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää 457 karhun metsästyskiintiötä tulevalle syksylle. Suurimmasta sallitusta saalismäärästä on varattu 90 karhun kiintiö poronhoitoalueelle ja muualla Suomessa voitaisiin metsästää poikkeusluvin 367 karhua.

Poronhoitoalueen kiintiöstä 70 karhun kiintiö menisi itäiselle poronhoitoalueelle ja 20 karhun läntiselle poronhoitoalueelle.

Esitys suurimmaksi sallituksi saalismääräksi on suurempi kuin koskaan aiemmin esitetty tai myönnetty. Viime metsästysvuoden metsästyskiintiö oli 384 karhua. Karhuja ammuttiin 343.

Asetus on lausuntokierroksella 30.6. asti.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) uusimman kanta-arvion mukaan Suomen karhukannan kasvu on jatkunut. Karhuja arvioidaan olevan 2 670–2 800 yksilöä ennen metsästyskauden alkua.

Arvio on noin 12 prosenttia suurempi kuin edellinen arvio. Karhukanta on vahvistunut selvimmin Itä-Suomessa.

Karhunkaatolupia on myönnetty viimeisen neljän vuoden aikana aiempaa enemmän. Tavoitteena on ollut katkaista vuonna 2012 alkanut karhukannan kasvu. Odotusten vastaisesti kannan kasvu on jatkunut edelleen, todetaan ministeriön karhumuistiossa.

Vuonna 2017 karhusaalis oli 232 karhua, vuonna 2018 saalis oli 335, vuonna 2019 karhuja ammuttiin 305 ja viime vuonna 343.

Muistiossa todetaan, että suurin sallittu saalismäärä ei ole määrä, joka tulisi saavuttaa. Määrä asettaa Suomen riistakeskuksen lupaharkinnalle raamit.

