Video: MT Jahtikuksa Maximilian Björkstamin ensimmäisen kevätpukkijahdin matkassa – "Aikamoinen fiilis"

Pukkijahti on kovassa suosiossa. MT Jahtikuksa pääsi seuraamaan vastikään metsästyksen aloittaneen Maximilian Björkstamin ensimmäistä jahtia.

Metsäkauriskanta jatkaa vahvistumistaan. Varsinais-Suomen runsastunut kauriskanta tarjoaa jahtimahdollisuuksia keväisinkin.

16.5.-15.6. tapahtuva metsäkauriin kevätpukkijahti on monelle luontoelämys.

Pukkijahdin suosio on osaltaan johtanut siihen, että metsäkauriskanta on rakentunut naarasvoittoiseksi. Pukit nimittäin kiinnostavat metsästäjiä naaraita enemmän. Tämä saattaa jatkossa tarkoittaa entistä vahvempaa kauriskantaa, koska lisääntyviä naaraita on enemmän.

MT Jahtikuksa aloitteli tämän vuoden pukkijahtia Tammisaaressa, aivan maamme tiheimmän kauriskannan alueilla.

Tällä kertaa pääsimme ensikertalaisen Maximilian Björkstamin mukaan.

Jahtia edeltää harjoittelu radalla ja aseen kohdistaminen.

Toukokuun aamut ovat kerrassaan upeita. Riistaa on liikkeellä runsaasti. Pääsemme näkemään valkohäntäpeuroja, metsäkauriita sekä jäniksiä. Aamuisen hiivinnän aikana usva väistyy, ja aurinko kirkastaa maiseman. Lintujen laulu tuntuu täyttävän koko maailman, kun Maximilian hiipii ja etenee kohti paikkaa, missä pukin on nähty ruokailevan aiemmin.

Nuori ja vastikään metsästyksen aloittanut Maximilian Björkstam kertoo harrastuksestaan. Hänelle on tarjoutunut metsästysmahdollisuuksia sukulaisten kautta.

Mutta nyt on tosi kyseessä.

Nuorukaisen hermot joutuvat koetukselle, kun jahtitilanne muuttuukin yllättävästi. On otettava huomioon tuulen suunta ja se, että riista ei kuule rasauksia tai näe liikettä. Hiivintä kestää tuskastuttavan pitkään, mutta hermo pitää.

Entä hyväksyykö nuori metsästäjämme tuen käytön? Ja valitseeko hän vaatimassa tilanteessa oikein?

Seuraa Maximiliania uskomattoman hienoon kaurishiivintään MT Jahtikuksan kanssa.