Video: Luulitko, ettei riistapeltoa voi tehdä märkään peltoon? Loppilaiset kaverukset Ari-Pekka Pönkkä ja Jyrki Ravantti todistavat luulosi vääräksi

Loppilaiset Ari-Pekka Pönkkä ja Jyrki Ravantti ovat päättäneet tehdä syrjäiseen suopeltoon riistapellon. Kaverukset ovat kokeneita riistapellon kylväjiä ja suunnitelmakin on selvillä. Peltoon kylvetään hirvieläimille sopivia lajikkeita. Tarkoitus on houkutella runsastuneet peurat ja hirvet pois viljelijöiden tiluksilta sekä teiden varsilta. Riistapellot tehostavat myös jahtia. Pellon laidalla on parhaat kyttäyspaikat ja koira nappaa nopeasti jahtiaamuna jäljen pellolta.

Kalustona käytetään pientä, vanhaa ja muuten jo käytöstä poistunutta kylvökonetta. Siementä laariin, säädöt kohdilleen ja eikun menoksi. Pian riistanhoitajat saavat huomata, että tuplarenkaat olisivat juhannusta edeltäneiden rankkasateiden jälkeen tarpeelliset. Haastetta riittää, mutta kylvöt saadaan hädin tuskin tehtyä.

Riistapeltoharrastus on kasvanut Suomessa suuriin mittoihin. Lajikekirjo on runsastunut huomattavasti vuosien varrella – juureksia ja kaalikasveja hirvieläimille, kukkapeltoja peltolinnuille ja silmäniloksi. Joko sinä olet perustanut oman riistapeltosi? MT Jahtikuksa seurasi kylvöjä Etelä-Hämeessä Lopella.