Kolme aikuista hirveä ja vasa kuoli sähköiskuun Nurmeksessa

Kiireinen yrittäjä rauhoittuu etätyössä tunturissa

Kimmo Koistinen on metsäalan yrittäjä Jyväskylästä. Hänen molemmat yrityksensä keskittyvät metsien ja metsäomaisuuden hoitoon ja metsien monikäyttöön. Kimmo on asunut Äkäslompolossa aikoinaan muutamia vuosia, mutta lapsien tulon myötä perhe muutti takaisin Jyväskylään. Ylläksellä he viettävät kuitenkin edelleen mahdollisimman paljon aikaa.