Video: Vantaalainen Marja Ahava viihtyy hellepäivinä veden äärellä – "Kun tulee kuuma, pääsee mereen vilvoittelemaan milloin vaan"

Merikajakilla liikkuminen on pienen harjoittelun jälkeen kuin mikä tahansa liikunta, ei sen vaikeampaa.

Vantaalainen Marja Ahava viihtyy vesillä parhaiten kajakissa. Siinä kun tuntee meren läheisyyden mukavasti. Hyvällä kelillä ei tarvitse olla supertaitava aalloilla surffaaja. Mutta vilkkaan veneliikenteen vuoksi on oltava valppaana. Melontaretki tehtiin Vuosaaren Kalliosaaresta.

"Tarkoitus olisi päästä Kalliosaaresta lounaalle Pihlajaluotoon tai Hattusaareen, joissa on retkipaikat. Tässä on kaksi laivaväylää, jotka pitää ylittää reippaasti, koska kauniina päivänä väylällä on paljon moottoriveneitä ja purjeveneitä."

"Suunnistaminen on haastavaa. Kaikki saaret näyttävät merestä katsottuna samalta, eikä ole mitään maamerkkejä", Ahava miettii.

Hellepäivä on Ahavan mielestä parasta viettää ulkona veden äärellä.

"Kun tulee kuuma, pääsee mereen vilvoittelemaan milloin vaan", hän miettii.

"Voit meloa lujaa ja saada hien pintaan, tai voit mennä rauhallisesti ja sillain niin kuin kävelyvauhtia. Tämä ei ole vaikeata, kaikki tämän oppii", Ahava vakuuttaa.

On kuitenkin muistettava turvallisuus. Yksin ei pidä koskaan lähteä merelle melomaan. Pieni turvallisuuskurssi esimerkiksi jonkun melontaseuran järjestämänä kannattaa myös käydä, sillä kauniillakin kelillä voi mennä nurin vaikkapa yllättävän veneen peräaallon takia. Silloin on hyvä tietää, kuinka pääsee takaisin kajakkiin.

"Kyllä tämä liikunnasta käy. Kahdeksan tunnin melonta tuntuu hartioissa, huomenna varmasti vielä enemmän."