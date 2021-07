Video: Kalaopas Juha Happonen kertoo, mitä eroa on perusuistelulla ja "kevytuistelulla"

Helteisen heinäkuun päivän aamu antoi kauniit puitteet kalaretkellemme Mänttä-Vilppulan kulttuurikaupungin vesillä. Kalaopas Juha Happonen lupasi näyttää, mitä tarkoitetaan kun puhutaan "kevytuistelusta".

Kun perusuistelu nykyään tarkoittaa sitä, että veneessä on toistakymmentä uisteluvapaa uistelukeloineen ja käytössä syvätakilaa ja sivuplaaneria, on keksitty käsite ”kevytuistelu” tarkoittamaan perusvirvelillä tapahtuvaa uistelua. Siis sitä, jota mökkiläinen sanoo uistimen vetämiseksi.

"Tässä mennään aivan perusvirvelillä, ja käytetään eri syvyyksissä uivia pieniä vieheitä", Happonen kertoo.

Ja esittelee viiden uistimen perussarjan, jolla voi päästä hyviin tuloksiin.

"Jos on haukivaara, kannattaa isompaan uistimeen laittaa peruke", hän opastaa.

Vain minuutti siitä, kun vieheet on saatu veteen, tulee ensimmäinen ahven tervehtimään meitä. Se päästetään kuitenkin takaisin kasvamaan.

Happonen tuntee Mänttä-Vilppulan kuin kotivetensä, sillä hän on työskennellyt näillä vesillä kalaoppaana yli 30 vuotta. Tänään hän on sitä mieltä, että sininen on hyvä väri. Laitan itselleni sinisen pinnan lähellä uivan vieheen. Tärppejä tuleekin tasaiseen tahtiin, ja pian on sumpussamme herkullinen ahvensaalis. Useimmat päästetään kasvamaan, ja aika moni pääsee irti ennen kuin saamme sitä kyytiinkään.

Toimittajallenne tulee kiire, kun kesken kuvauksen hänen vieressään laulahtaa kela. Ahven kuitenkin saadaan kyytiin, vaikka kolautan sen kömpelön ylösheijauksen yhteydessä rumasti kalastuslautan peräkaiteeseen. Onni on myötä, kun ahven ei irtoa. Se olisi ollutkin sääli, sillä kyseessä on yli 400-grammainen herkkupala.

"Tämä on perhekalastukseen mahtava laji helppoutensa vuoksi", Juha ylistää kevytuistelua.

Ja vaikka aamu on selkeästi paras aika ahventaa, saamme muutaman komean vielä aivan keskipäivän tuntumassa.

Kannattaa järvelle siis mennä, vaikka ei aamukuuden vuoroon lomallaan haluaisikaan ehtiä.