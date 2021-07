Video: Juho Kotiaho antaa vinkin niille, jotka harrastavat kajakkimelontaa koskessa

Erä

Juho Kotiaho antaa hyvän vinkin jokaiselle, joka harrastaa kajakkimelontaa koskessa. Jos koski on pitkä ja siinä on isoja valkoisia kuohuja, niin kaatumisvaara on todellinen. Tuolloin kosken alapuolella kannattaa olla varmistaja köyden kanssa. Hän heittää köyden melojalle, jos meloja tippuu koskeen. Tässä kosken alapuolella on Teppo Pöyhtäri varmistamassa Juho Kotiahon turvallisuutta.