Komeat täpläravut nousivat hauholaisesta järvestä: "Isompaa saalista tuli kuin viime vuonna"

Ravustuskauden alku toi Mäkiselle saaliiksi melkein neljä rapua yhteen mertaan. Ravustuskausi käynnistyi keskiviikkona 21. heinäkuuta ja kestää 31. lokakuuta asti.

Hämeen Kalatalouskeskuksessa työskentelevä Petri Mäkinen on nostanut vuoden ensimmäisensä rapusaaliinsa Hauholta. Hän kävi aamuviideltä kokeilemassa mertoja, joita ei ollut kovin montaa järvessä.

"Sain 38 komeaa täplärapua, jotka olivat yli 11 senttisiä. Isompaa saalista tuli kuin viime vuonna. Syöntirapuja kun tulee melkein neljä yhteen mertaan, niin se on aika hyvä saalis."

Saaliin seassa oli myös pienempiä 5–10 senttisiä rapuja, jotka hän heitti takaisin veteen. Pienistä yksilöistä tietää, että rapuja tulee todennäköisesti myös seuraavina vuosina, hän sanoo.

Yli 11 senttiset täpläravut olivat hänen mukaansa vaihtaneet kuorensa ennen ravustuskauden alkua. Rapu kasvaa kuorensa vaihtaessa.

Rantavesien ollessa lämpimiä Mäkinen suosittelee ravustajia siirtämään sumppua syvemmälle. Auringon ja ruton yhdistelmä on ravuille tappavaa, koska se aiheuttaa niille stressiä.

Vuoden ensimmäisen rapusaaliin nostaminen tuo aina jännityksen pintaan.

"Olen iloinen siitä, että rapukanta järvessä on pysynyt suunnilleen ennallaan eikä talven aikana ole tapahtunut mitään sellaista, mikä olisi romahduttanut rapukannan. Kanta-Hämeen alueella on ollut muutama sellainen vuosi, kun rapukanta on kadonnut."

Rapukannan voi romahduttaa pienissä järvissä esimerkiksi voimistunut ruttotartunta, vaikka ravut tavallisesti kestävätkin niissä olevaa ruttoa.

Ravut menevät Mäkisen omaan käyttöön. Ravustuksessa mukana olleelle nuorelle pojalle hän aikoo antaa myös rapuja niin paljon kuin mieli tekee.

Illan suussa hän on menossa nostamaan toisen saaliin, mitä ei ehtinyt aamulla nostamaan.

"Odottelen samanlaista saalista. Pikkuisen syvemmällä oli aamulla nostettu mertajata kuin tämä, mikä on nyt järvessä."