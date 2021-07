Video: Oululainen Esa Kauppi lähti poimimaan hillaa Kuusamoon – "Kyllä nyt on hillaa"

Hilloja on runsaasti.

Oululainen Esa Kauppi on vaimonsa Eijan ja tyttärenpoikansa Artun kanssa hillassa Kuusamossa. Hillapaikat ovat tunnetusti salaisia.

"Kyllä nyt on hillaa. Tästä suosta ollaan viikko poimittu kyläläisten kanssa hillaa, ja koko ajan kypsyy lisää. Kaikki, jotka ovat käyneet hillasuolla, tietävät että nyt on hillaa. Viime vuonna oli paljon, mutta nyt on vielä enemmän."

Hilloja todellakin on runsaasti.

"Ei ne poimimalla häviä, viime vuonna ne jäi suolle mätänemään. Kyläläiset eivät niitä kerenneet poimia", Kauppi sanoo.

Jos Artulta kysyy, oliko mukavaa hillassa, tulee tiukka vastaus.

"Ei ollut."

Ukin mukaan tyttärenpoika nousi aamulla sängystä kuin sotilas ja patisti hänet hillaan. Taisi Arttu kaivata vähän taskurahaa.