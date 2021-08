Poroja on ammuttu ilmakiväärillä Kuusamossa ja Taivalkoskella – neljä löytynyt kuolleena

Taivalkosken Jurmalta löytyneen tapauksen ratkaisevasta vihjeestä on luvattu huomattava palkkio.

Pekka Fali

Kuvituskuva. Kuvan porot eivät liity tapaukseen.

Oulun poliisilaitos tiedottaa, että Kuusamon Riekistä, Sossonniemeltä ja Lämsänkylästä on löytynyt menneen heinäkuun aikana yhteensä kolme poroa kuolleeksi ammuttuna.

Tapausten tutkinnassa on selvinnyt, että porot on ammuttu ilmakiväärillä. Ilmakiväärin luotiin kuoleminen on porolle erittäin kivuliasta ja eläin saattaa kitua pitkiäkin aikoja osuman saatuaan.

Maanantaina 2.8. Taivalkosken Jurmusta löytyi ammuttu poro, tekovälineenä on jälleen käytetty ilmakivääriä. Tämän tapauksen ratkaisevasta vihjeestä on luvattu huomattava palkkio.

Kaikista tapauksista on käynnissä rikostutkinta nimikkeillä vahingonteko ja eläinsuojelurikos.

Poliisi pyytää tapahtumista tietäviä ottamana yhteyttä virka-aikana Kuusamon poliisiasemalle, soittamaan poliisin vihjepuhelimeen p. 0295 416 194 tai lähettämään sähköpostia vihjeet.oulu@poliisi.fi.