Karhukaatoja kohta 60 Pohjois-Karjalassa – "Metsästys etenee entiseen malliin, eli vauhdikkaasti"

Saalis on ollut naarasvoittoinen. Jos verotus jatkuu naarasvoittoisena, sillä alkaa olla toivottua vaikutusta pentutuottoon.

Harri Mäenpää / Studio Korent

Karhusaalis on ollut naarasvoittoinen jahdin alussa Pohjois-Karjalassa.

Karhunmetsästys alkoi perjantaina 20. elokuuta. Pohjois-Karjalan jahtia koordinoiva Matti Törrönen ynnäilee sunnuntai-iltapäivästä saaliiksi saatujen karhujen määrää ja kertoo, että 60 on kohta täynnä.

"Jahdin aloituspäivänä saaliiksi saatiin 28 karhua, lauantaina 23 ja tänään sunnuntainakin on kaatoja tullut."



Koko maakuntaan kannanhoidollisia poikkeuslupia on myönnetty yhteensä 204. Neljännes luvista on käytetty nopeasti. "Metsästys etenee entiseen malliin, eli vauhdikkaasti."

Saalis on ollut naarasvoittoinen. "Pennuttomia naaraita on saatu kiitettävästi saaliiksi jahdin alkukiihdytyksessä. Jos karhujen verotus jatkuu naarasvoittoisena, sillä alkaa olla toivottua vaikutusta pentutuottoon", sanoo Törrönen.

Pohjois-Karjalassa eniten lupia on myönnetty Lieksaan, siellä karhuja saa metsästää 52 karhua. Keski-Karjalan lupa-alueella 40, Joensuu-Eno lupa-alueella 30, Ilomantsissa 25, Ylä-Karjalan alueella 25, Tuupovaarassa 15, Juuassa 6, Polvijärvellä 6 ja Liperi-Outokumpu lupa-alueella 5 karhua.

Sunnuntai-iltapäivällä Lieksan karhusaalis oli 18 karhua, Ilomantsin 7, Keski-Karjalan 11, Tuupovaaran 6, Ylä-Karjalan 7 ja Joensuu-Enon 7.

Pohjois-Karjalan riistaneuvosto on asettanut karhukannan hoidon tavoitteeksi kannan pienentämisen. Pohjois-Karjalassa on viimeisen kolmen vuoden aikana metsästetty poikkeusluvilla vuosittain keskimäärin 138 karhua. Kaikki luvat on käytetty.

Metsästettyjen karhujen määrä ei ole riittänyt tavoiteltuun kannan pienentämiseen, vaikka voimakkain kannan kasvu onkin taittunut, tiedotti Suomen riistakeskuksen Pohjois-Karjalan aluetoimisto.

Luonnonvarakeskus on arvioinut Pohjois-Karjalan alueen karhukannaksi 560–580 yli vuoden ikäistä karhua. Pentutuotoksi kuluvalle vuodelle on arvioitu 150 pentua.

