Video: Assi Taskinen aitoa Lapin kultaa etsimässä – "Se oli henkinen kulta, mitä me lähdettiin jahtaamaan"

Useimmat ovat Lappiin lähteneet hakemaan kultaa.

Yllättävän moni on sieltä saaliin kanssa tullutkin. Tosin ei konkreettisen sellaisen, vaan henkisen kullan kanssa.

"Hammastunturin erämaa on kyllä top kolmen kauneimman paikan joukossa, missä on tullut vaellettua ja käytyä. Syy siihen on se, että siellä näkee vähän ihmisiä. Luonto on kokematon. Puhelin siellä ei toimi", sanoo espoolainen Anssi Taskinen.

"Siellä pääsee tästä yhteiskunnasta täysin irti 5-6 päivän vaelluksellakin. Puhelin ei piippaa, eikä kukaan saa kiinni vaikka haluaisi. Saa keskittyä itseensä ja siellä olemiseen. Se oli henkinen kulta, mitä me lähdettiin jahtaamaan."