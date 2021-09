Video: Haulikkoammunnan asentovirheet kannattaa korjata heti – osaava opettaja antaa oppilailleen runsaasti itseluottamusta

Seppo Anhava

Haulikkokouluttaja Marianna Saren (oik.) näyttää hyvän ampuma-asennon Tuuli Blommandahlille.

Opiskelumotivaatio oli huipussaan, kun joukko metsästäviä naisia kokoontui Kärkölään saamaan arvokasta oppia haulikon käytössä. Haminalainen Hanna Karppinen sai kouriintuntuvaa parannusta osumiseensa välittömästi.

”Metsällä kun käy, pitää osata ampua jos aikoo saalista saada. Siksi haluan oppia ampumaan”, Hanna toteaa.

Kun kurssilla on vain naisia, on sinne voi olla helpompi tulla. Porukassa on mukavampi puida yhdessä hankaluuksia.

Aluksi annetaan jokaiselle käsitys tähtäyskuvasta ja ampuma-asennosta. Siitä kaikki lähtee. Ensiksi ammutaan helppoja peräkiekkoja, eli poispäin lentäviä kiekkoja. Jos homma sujuu, voidaan kokeille hiukan hankalampia sivusuunnassa lentäviä kiekkoja myös.

Haulikkokouluttaja Marianna Saren seuraa oppilaiden suoritusta tarkkana, ja antaa hyvin täsmällisiä ohjeita siitä, miten toimintaa pitää korjata.

”Olet aika edessä nyt, suorista jalkoja. Ota tuota jalkaa lähemmäksi. Nyt pitää löytää se kuva. Työnnä se pää tukkiin”, Saren ohjeistaa.

Ja tulokset näkyvät heti. Onkin tärkeää, että aloittava ampuja saa heti alkuvaiheessa osaavaa opastusta, ettei hän ehdi oppia vääriä asentoja ja liikeratoja. Sellaisen treenaaminen pois sitten kun se on jo selkäytimessä, on hankalaa.

Haulikkokouluttaja Eija Olkkonen havaitsee ja ilmoittaa ampujan erheet heti.

”Se meni yli, liike pysähtyi. Jäit siihen paikalle, ase teki tällaista kahdeksikkkoa”, opastaa Olkkonen oppilastaan.

Mutta oppilas ei ole pahoillaan, päinvastoin. Helsinkiläinen Karita Leirisalo sai tältä päivältä runsaasti itseluottamusta ja tietoa siihen, miten oikeasti toimitaan.

”Opettavainen päivä, teoriataustaa olen nyt oppinut. Kun olen itsekseen käynyt radalla, ei ole ollut tietoa miten asiat tehdään. Täällä olen oppinut sitä, mitä tarvitaan tositoimissa”, Leirisalo kiittää.

Haulikkoammunnasssa on sellainen hyvä puoli, että sen oppivat kaikki. Jos haluaa oppia, käyttää hieman aikaa radalla ja saa oikeaa opastusta. Kyllä se sieltä löytyy.

