Moni kalastaja on tykästynyt kumisiin jigivieheisiin – kotimainen valmistaja sulattaa kalojen riepottamat jigit uusiksi pyyntivälineiksi

Kari Salonen

Jigiviehe joutuu koville isojen kalojen leukaperissä. Atte Uutun pyydykseen tarttui viime kesänä kuha Kymijoella.

Puraisiko vedenalainen peto kumisen jigivieheen pilalle? Rikki menneet jigit voi palauttaa jo yhdeksällä paikkakunnalla kalastusvälineliikkeen keräysastiaan, josta ne toimitetaan kotimaisen viehevalmistajan Captain Ollien tehtaalle Keravalle. Siellä kumi sulatetaan, valetaan ja viimeistellään uusiksi pyyntivälineiksi.

Jigien kierrätys on osa Suomen Vapaa-ajankalastajien Koolla on väliä -hanketta, joka edistää vastuullista kalastusta.

Kalojen riepottamien jigien keruu aloitettiin viime vuonna. Captain Ollien yrittäjän Olli-Petteri Karinen mukaan tavaraa on saatu mukavasti kokoon. Normaalisti kumivieheisiin tarvittava massa tulee yritykselle Belgiasta.

"Tosin ihan jokaisessa valmistamassamme vieheessä on kierrätysmateriaalia mukana", Karine kertoo.

Kierrätys on kalastusvälineissä toimiva menetelmä, sillä sama aines kelpaa jopa parikymmentä kertaa jigin aihioksi. Uusiomateriaalista tehdyt jigit ovat melko suuria, joten ne sopivat parhaiten haukien ja kuhien pyyntiin. Ja varsinkin haukien kalastuksessa jigit ovatkin ponkaisseet kalastajien suosioon. Ne jäljittelevät erehdyttävästi pikkukalan uintia.

"Jigit ovat nousseet yhdeksi käytetyimmistä haukiviehetyypeistä. Kumivieheessä on paljon etuja. Varsinkin kun suurhaukia pyydetään kylmissä vesissä keväisin ja syksyisin, jigin etuna on, että sen saa uimaan tosi hitaasti mutta eloisasti. Hauki kiinnostuu siitä", Karine kuvailee.

Pehmeän jigin huono puoli tietysti on, että se voi rikkoontua nopeasti petokalan terävissä hampaissa. Sekunnissa suosikkijigin pyrstö on tuusan nuuskana.

Captain Ollien päämarkkina-alue on Suomi, mutta suunnitelmissa on hivuttautua Ruotsin kautta myös muihin maihin. Kalastustarvikebisnes on maailmanlaajuista toimintaa, jossa isot kansainväliset yritykset jylläävät. Pienen yrityksen on koetettava erottautua omintakeisilla tuotteilla.

"Kaikki vieheemme ovat suomalaisten tekemiä. Mielestäni arvostus käsityötä ja kotimaisuutta kohtaan on Suomessa kasvanut aika paljon viime vuosina", Karine tuumii.

"Pystymme jopa kuvan perusteella sanomaan, kuka on maalannut vieheen."

Jigit ovat ponkaisseet varsinkin hauen kalastajien suosioon.