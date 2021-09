Video: Kurkien pitkä muuttomatka tallentui luontodokumentille – näin dokumentaristi Jouni Hiltunen kertoo elokuvan tekemisestä

Hiltunen kertoo myös, kuinka Itämeren suojelu on viime vuosina edistynyt.

Dokumentaristi Jouni Hiltunen taltio elokuvaan kurkien elämää ja niiden huiman muuttomatkan Israeliin asti.

Hiltunen on tarkkaillut kurkiparin vaiheita kesäpaikkansa lähellä jo vuosia. Elokuvassa seurataan kesän ajan tuttujen lintujen perhe-elämää.

"Tavallaan se kertomus on moniosainen, siinä on tietenkin henkilökohtainen tarinani, minun ja kurkien yhteinen taival. Isompi tarina on kuitenkin isoissa laumoissa kulkevien muuttolintujen elinpiirin kapeneminen."