Pitäisikö sinunkin testata stay up -sukat ja teepuuöljy sienestyksessä? Lukijat vinkkaavat, miten hirvikärpäset pysyvät poissa hiuksista

Terhi Pape-Mustonen

Hirvikärpäset tarttuvat helposti kiinni pörröiseen ja huokoiseen tekstiiliin.

Maaseudun Tulevaisuus keräsi lukijoilta vinkkejä siitä, miten he torjuvat hiuksiin kaivautuvia hirvikärpäsiä. Sanna Patshijew ja Katja Nordgren ovat testanneet samaa keinoa ja havainneet sen hyväksi.

"Me yhdessä ystävättären kanssa käydään paljon marjassa ja sienessä. Loppusyksystä metsään on puettu kertakäyttöiset suojahaalarit, jotka on käytännössä todettu parhaimmaksi konstiksi estää hirvareiden kömpiminen vaatteiden sisään", Patshijew kertoo.

"Haalarissa on vetoketju edessä, helppo pukea, ja on lämmin viileällä kelillä. Hihan ja lahkeiden suussa on kuminauhakiristys, samoin hupun reunassa. Tarvittaessa hupun reunoihin voi vielä kiinnittää ilmastointiteippiä, johon hupun sisään yrittävät tarttuvat kiinni."

Nordgren alkoi turvautua pukuun ikävän sattumuksen jälkeen.

"Inhoan yli kaiken hirvikärpäsiä, mutta sieneen on pakko päästä. Vuosia sitten meinas mennä yks korvaan ku kaveri sai juuri käytävästä kiinni sen. Siitä on jääny pieni kammo."

Hiukset, kasvot ja niska ovatkin hirvikärpästen suhteen ongelma-aluetta. Mervi Hakamaa ja Saara Hakamaa turvautuvat stay up-sukkiin suojellakseen hiuksiaan. Sen tiivis silikoninauha estää tukkaan kaivautumisen.

Myös hyttysverkkohattu suojaa hiuksia ja koko päätä. Tiivis uimalakki toimii samoin tavoin kuin stay up-sukan silikonreunus.

Kirsi Virtanen suosittelee suojautumiseen tea tree- eli teepuuöljyä.

"Tuoksu on niin voimakas että itseäkin alkaa ellottaa. Tuoksuun tottuu nopeasti kyllä", hän kuvailee.

"Jos et halua laittaa öljyä suoraan iholle, sitä voi tiputella esimerkiksi kaulahuiviin. Huivi kaulaan. Vähän öljyä myös ranteisiin. Öljyä kannattaa pitää mukana ja lisätä jos on pitkään metsässä."

Sanna Patshijew

Sanna Patshijew ystävineen käyttää kertakäyttöisia suojahaalareita.

Öljyä saa apteekista ja luontaistuotekaupoista ja sillä voi myös desinfioida haavoja, Virtanen vinkkaa. Hiukset hän suojaa varmuuden vuoksi lippiksen alle.

Jos kärpäsiä kuitenkin epäilee joutuneen hiuksiin metsäretkellä, tukka kannattaa tarkistaa tarkasti tiheäpiikkisellä kammalla. Hirvikärpänen on huomattavan litteä, joten sitä voi olla vaikea saada sormilla kiinni.

Kärpäset pyrkivät yleensä niskahiuksien tyveen ja voivat purra siellä kipeästi. Kärpänen jää yleensä kiinni kamman tiheisiin piikkeihin.

Sitä voi olla vaikea tappaa litistämällä, mutta sormien välissä rullaamalla hirvikärpänen musertuu ja kuolee. Kannattaa vielä tarkistaa, ettei hirvikärpänen jää turhaan kitumaan.

Saara Hakamaa

Mervi Hakamaa (vas.), Saara Hakamaa ja Sari Rautiainen.