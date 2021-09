Jos ankerias tarttuu lokakuussa pyydykseen, kannattaa miettiä kahdesti seuraava liike – rauhoitetun ankeriaan pyynti voi tulla kalliiksi

Ankeriaan rauhoitus alkaa. Äärimmäisen uhanalaisen vaelluskalan kalastus on kielletty tammikuun loppuun asti.

Raisa Kyllikki Karjalainen

Ankerias (Anguilla anguilla) on luokiteltu uhanalaiseksi kalalajiksi. Parhaiten sen voi päästä näkemään omassa elementissään Kotkan Maretariumissa.

Äärimmäisen uhanalaisen ankeriaan pyytäminen rauhoitusaikana voi tulla kalastajalle kalliiksi. Uhanalaisiin lajeihin kohdistuvien kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä tuomitaan valtiolle menetettäväksi se arvo, joka laittomasti saaliiksi otetulla kalalla on lajinsa edustajana. Ankeriaan suojeluarvo on 3 510 euroa.

Jos saa vahingossa ankeriaan saaliiksi sen rauhoitusaikana, on se välittömästi laskettava takaisin veteen, vaikka se olisi kuollut. Suojeluarvojen tuomitseminen valtiolle menetettäväksi tulee kyseeseen vain niissä tapauksissa, joissa kalastaja on vastoin lakia ottanut ankeriaan saaliiksi.

Ankerias on vaelluskala, jota esiintyy Suomen merialueella ja sisävesissä, mutta joka lisääntyy kaukana Sargassomerellä Atlantilla. Euroopan ankeriaskanta on vähentynyt rajusti, muistuttaa Kalatalouden Keskusliitto tiedotteessa.

EU-tasolla on säädetty, että kunkin jäsenvaltion tulee rauhoittaa ankeriaan kaupallinen kalastus vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Suomi on venyttänyt rauhoituksen koskemaan neljää kuukautta. Lisäksi Suomessa rahoitus koskee myös sisävesiä ja vapaa-ajankalastusta. Ankerias on meillä siis kokonaan rauhoitettu 1.10.–31.1.

Lue lisää:

Ympäristöjärjestöt: Kolmasosa maailman makean veden kalalajeista vaarassa hävitä – Suomessa tämä näkyy etenkin vaelluskalojen uhanalaistumisena