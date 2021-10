Kalatien ansiosta yli 60-senttiset sukukypsät taimenet ovat päässeet jatkamaan nousuvaellustaan ohi Fortumin Leppikosken vesivoimalaitoksen Paltamossa

Mikko Tormanen

Fortumin tavoitteena on Oulujärven uhanalaisen järvitaimenen luonnonkierron vahvistaminen Leppikosken vesivoimalaitoksen ympäristössä Hyrynsalmen reitillä.

Leppikosken Kalasydän-kalatie on ollut koekäytössä elokuusta lähtien ja sen avulla on jo siirretty voimalaitoksen yli useita yli 60-senttisiä sukukypsiä taimenia, kertoo Fortumin ympäristöpäällikkö Susanna Hyrkäs.

"Kalasydäntä on käyttänyt elo–syyskuun aikana noin 2 000 kalaa. Kohdelaji taimenen lisäksi voimalaitoksen on ohittanut muun muassa taimenia, ahvenia, nahkiaisia, lahnoja, muikkuja, siikoja sekä kuhia."

Tieto kalalajeista ja -määristä perustuu tekoälyyn, joka tunnistaa kaikki Kalasydämeen uineet kalat. Järjestelmä kuvaa ja videokuvaa kalat.

Fortumin tavoitteena on Oulujärven uhanalaisen järvitaimenen luonnonkierron vahvistaminen Leppikosken vesivoimalaitoksen ympäristössä Hyrynsalmen reitillä.

"Kalatie yksistään ei auta vaelluskaloja, vaan niiden on löydettävä myös kelvollisia elin- ja lisääntymisympäristöjä. Elinympäristökunnostusten lisäksi teemme Hyrynsalmen reitillä myös järvitaimenen pienpoikasistutuksia, mikä vahvistaa jokeen leimautunutta kalakantaa", sanoo Hyrkäs.

Kalasydämen testausta ja siihen liittyvää tutkimusta jatketaan yhteistyössä Kalasydän Oy:n, Paltamon osakaskunnan sekä kalatalousviranomaisten kanssa. Tarkoituksena on selvittää muun muassa, miten taimenet selviytyvät siirron jälkeen. Oletus on, että nousuvaellus jatkuu. Tarkoituksena on selvittää muun muassa, miten taimenet selviytyvät siirron jälkeen. Oletus on, että nousuvaellus jatkuu.

"Leppikoskella kalojen kuntoa on seurattu silmämääräisesti. Luonnonvarakeskus tutki Taivalkoskella Kalasydäntä ja tutkimuksessa todettiin, että kalatien läpi kulkeneet kalat olivat virkeitä, eikä niissä havaittu järjestelmään liittyviä vaurioita."

Hydraulinen Kalasydän-kalatie on suomalainen innovaatio. Se on kelluva ja liikuteltava järjestelmä, joka asennetaan voimalaitoksen alakanavaan ja jonka houkutusvirtaus ohjaa kalat laitteen suuaukolle. Kalasydän tunnistaa järjestelmään uineet kalat tekoälyn avulla ennen kuin ne siirtyvät putkistoa pitkin padon yli.

Lue lisää:

Fortum rakentaa Kalasydän-kalatien Leppikosken vesivoimalaitokselle Paltamoon – tekoäly tunnistaa järvitaimenet ja hydrauliikka siirtää ne ylävirtaan

Mikko Tormanen

Kalasydän on kelluva ja liikuteltava järjestelmä, joka asennetaan voimalaitoksen alakanavaan. Sen houkutusvirtaus ohjaa kalat laitteen suuaukolle, mistä ne siirtyvät putkistoa pitkin padon yli.