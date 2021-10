Video: Näin sujui norjalaisten lintujahti Pohjanmaalla – "Nyt tiedän, että peltopyy on aivan parasta"

Pääsimme mukaan seuraamaan, miten norjalaiset metsästäjättäret pärjäävät peltopyyjahdissa.

Vuonojen maassa ei ole kanakoiraharrastajalle juurikaan lakeuksia, ainakaan näiden naisten kotiseuduilla. Mutta Pohjanmaalla lakeuksia riittää, ja löytyypä sieltä jopa peltopyitä jahdattavaksi.

"Tää on tätä alakuperäästä suomalaasta kantaa, elikkä tätä itäästä", kertoo ylpeänä Kauhajoen metsästysseuran sihteeri Maria Kiviluoma.

Linnut eivät siis ole istutuslintuja vaan villiä alkuperäistä kantaa. Niitä saa pudottaa aina kulloisenkin voimassaolevan kiintiön puitteissa.

Jahdin isäntä Jarmo Itäluoma opastaa naiset ja koirat asiantuntemuksella oikeisiin paikkoihin. Pian pyitä jo pyrähtää lentoon, ja laukaus kuuluu. Mutta ohi menee.

"Tämä on metsästystä", toteaa hymyillen Silje-Charina Skog.

Hän on kuitenkin iloinen yksivuotiaan bretoninsa Taxin hienosta toiminnasta.

Seuraavassa tilanteessa pudotus tulee, ja bretoni pääsee noutamaan. Silloin on emännän riemu hienoa kuultavaa. Reaktiosta välittyy todellinen ilo.

"Aivan upea tilanne, nuorelle koiralle vielä", riemuitsee myös Maria Kiviluoma.

"No nyt tiedän, että peltopyy (rapphöna) on aivan parasta", iloitsee Silje-Charina, joka on pakahtua onnesta koiransa puolesta. Vuoden ikäinen ”Taxi” antoi tyylipuhtaan viimeisen kyydin peltopyylle.

Norjalaiset varaavat jo ensi syksyn majoitukset ja jahtikiintiöt, niin paljon hyvää vaihtelua tuo Pohjanmaan lakeus vuonojen riekko- ja kiirunamaille.