Kolme kolmihaarakoukkua 20-senttisessä vaapussa on liikaa – "Vaihda pienten vaappujen koukut yksihaaraisiin ja purista isojen vieheiden koukuista väkäset pois"

Johannes Wiehn

Moni myynnissä oleva viehe on varustettu tarpeettoman suurella määrällä koukkuja. Ylimääräisistä koukuista on monenlaista haittaa, sillä ne vaikeuttavat ja hidastavat vieheen irrottamista kalan suusta sekä tarttuvat helposti vääriin paikkoihin, todetaan Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön tiedotteessa.

Järjestön Koolla on Väliä -hanke edistää vastuullista vapaa-ajankalastusta ja tekee tunnetuksi vastuulliseen kalastuksen liittyviä toimintatapoja. Yksi hankkeen avainteemoista on koukkujen määrän vähentäminen, sekä väkäsettömien koukkujen suosiminen vieheissä.

Aiheesta on julkaistu "Vähennä koukkuja" -niminen video, mikä löytyy YouTubesta. Videolla havainnollistetaan koukkujen vähentämisen ja väkäsettömyyden tuomia etuja käytännön kalastustilanteiden kautta.

Nykyään moni kalastuksen harrastaja vapauttaa osan tai jopa kaikki saaliskalansa. Jotta kala voidaan vapauttaa hyväkuntoisena, tulee koukkujen irrottamisen tapahtua nopeasti.

"Tässä vaiheessa tulee kuitenkin usein eteen ongelma, sillä kaupoissa myytävien vieheiden koukutus ei ole muuttunut samaan tahtiin kuin harrastajien ajatusmaailma. Hyvin usein viehe on varustettu aivan liian suurella koukkumäärällä. Kun 20-senttisessä vaapussa on kolme kolmihaarakoukkua, on selvää että niitä on liikaa", todetaan vapaa-ajankalastajien tiedotteessa.

Kalatalousasiantuntija Juha Ojaharju Koolla on väliä -hankkeesta rohkaisee vähentämään koukkujen määrää.

”Pienten vaappujen koukut on helppo vaihtaa yksihaaraisiin. Isojen vieheiden koukuista kannattaa puristaa väkäset pois, tai vaihtaa ne väkäsettömiin. Koukkujen vähentäminen ei vähennä saalista. Sen sijaan se helpottaa kalastusta ja tekee siitä kivempaa."

Vapaa-ajankalastajat toivovat tiedotteessaan, että kalastusvälineiden valmistajat reagoivat harrastuksen muutokseen ja vähentävät koukkujen määrää vieheissään, sekä siirtyvät väkäsettömien koukkujen käyttöön.