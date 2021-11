Video: Luumäkeläinen Sami Lounela on oppinut vuosien varrella yhden tärkeän asian koiran kasvattamisesta – "Aluksi yritti opastaa ja ohjeistaa"

"Sinne lähti. Saa nähdä, löytääkö hirven. Jäljet on, mutta ne ovat sateen piiskaamat. Noin 12 tuntia sitten on hirvi mennyt siitä", pohtii luumäkeläinen Sami Lounela koiransa mahdollisuuksia.

Lounelan koiran Vesikorven Esson ensimmäinen hirvikaato tapahtui vuoden vanhana. Nyt koiralla on ikää jo 9,5 vuotta. Vuosien kokemuksen tuoma tärkein koirankasvatusneuvo on Lounelan mielestä se, että mennään koiran ehdoilla. Aluksi hän yritti opastaa, ohjeistaa ja komentaa koiraa mielestään oikeisiin suuntiin ja tekoihin. Hänellä oli mielestään varma tieto siitä, missä hirvet ovat. Ärtymyshän siinä nousi ja niin sanotusti hermot menivät, kun koira ei totellut ja mennyt sinne, mihin viisas isäntä käski.

"Itse tiesin, missä on hirvet ja yritin saada koiran sinne. Koira ei mene sinne kirveelläkään. Mutta loppujen lopuksi, haukku olikin ihan selän takana 100 metrin päässä. Kyllä syletti", Lounela tunnustaa hymyillen.

Koiran taitoihin luottaminen on kasvanut. Samalla Lounela kokee lähentyneensä koiransa kanssa vuosien varrella. Kommunikaatio pelaa suuntaan ja toiseenkin yhä paremmin. Tätä lähentymistä hän pitää suurimpana muutoksena, joka hänen ja koiran suhteeseen on vuosien varrella tullut.

"Aluksi yritti opastaa ja ohjeistaa, mutta nyt on huomannut, että antaa sen koiran touhuta ja mennä koiran ehdoilla, niin silloin yleensä tulee parempaa kuin mennä itse sinne värkkäämään. Itse ei tiedä lähellekään niin paljon kuin koira. Useasti tapahtuu niin, että koira yllättää isännän."

Äkkiä jutustelu taukoaa, kun koira on aivan hirven tuntumassa.

"Nyt on koira hirven edessä. Nyt hihkaistaan passimiehille", Lounela toteaa tyytyväisenä.

Vesikorven Essolla on jo ikää, uran loppu häämöttää. Sami Lounelalla on jo mielessä uuden koiran hankinta.

"Uskoisin, että vuosi kaksi on peliaikaa tällä koiralla. Ensi syksyllä voidaan hankkia toinen koira, niin olisi uutta verta. Silloin ei tarvitsisi tätä koiraa joka kerta käyttää. Vanhaa koiraa ei voi käyttää joka päivä, vaan sille pitää antaa huilipäiviä", omistaja miettii Essonsa uran jäähdyttelyä.

Uuden koiran rotu on jo tiedossa. Jämtlanninpystykorvassa pysytään. Vahva ja uskomattoman sitkeä haukkuja on myös todella hyvä kaveri kotielämässäkin. Mutta ehkäpä se ei kerrostaloasunnon sisäkoiraksi oikein passaa. Paksuturkkinen metsästäjä elää mieluusti ulkokoirana. Luonne on rauhallinen, mutta aika itsepäiseksi jämptejä myös sanotaan. Pakko kai sen on kotopuolessa näkyä itsepäisyytenä, että koira voi haukkua hirveä koko yön ja vielä seuraavankin päivän. Aika periksiantamaton neuvottelija sellainen olento on.

Kennelliitto vahvistaa, että vuonna 2020 ”jämpti” oli toisiksi rekisteröidyin rotu ”labbiksen” eli labradorinnoutajan jälkeen. Kolmanneksi kipitti saksanpaimenkoira. Koiria rekisteröitiin viime vuonna noin 50 000, niistä jämtlanninpystykorvia oli 1411 yksilöä.