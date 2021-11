Video: Antti Lassila joutui lähtemään Norjaan saakka hakemaan metsästyskaveria – "Soittelin moneen paikkaan Suomessa"

Marraskuisena iltana alkaa Antti Lassilan jännittävä Norjan reissu. Tavoitteena on noutaa uusi metsästyskaveri, koiranpentu, josta on tarkoitus kasvattaa taitava metsästäjä. Tätä on odotettu kuin kuuta nousevaa, ja kun koronasäännöt viimein antavat myöden ja sopiva bretoni on tarjolla, varaus on tehty. Niin pennusta kuin lentolipustakin.

Lassila joutui keväällä luopumaan molemmista lintukoiristaan, Mossesta ja Romeosta, ja oli tullut uuden kaverin hankinnan aika. Hän oli pitkään suunnitellut ottavansa seuraavaksi bretonin, mutta sepä ei noin vain onnistunutkaan. Bretoni metsästää lintuja ja jäniksiä seisovana koirana, ja myös noutaa sujuvasti niin maalta kuin vedestäkin. Sellainen kaveri hänelle sopii.

"Soittelin moneen paikkaan Suomessa, mutta ei missään ollut tarjolla bretonia", Lassila päivittelee.

Suomessa niitä syntyy todella vähän. Jahtikuksan Tero Soronen päätti parantaa tilannetta ja otti kontaktia Norjaan, josta sattui löytymään erinomainen ominaisuuksien yhdistelmä. Lassila innostui ideasta ja teki varauksen.

Koirakauppa ei ole niin yksinkertaista kuin lenkkitossujen tilaaminen. Ennen kuin reissu edes alkoi, oli monta muuttujaa matkassa. Lassila ei ollut vielä lentokoneessa aivan varma siitä, että pentu saadaan Suomeen.

Helpotus oli suuri, kun Lassila pääsi tutustumaan Rokkaan ja havaitsi että kaikki oli kunnossa. Tassut ovat vahvan näköiset. Erityisen tärkeää on, että Rokka-pojalla on kaksi kivestä.

"Onko molemmat kivekset?", Lassila tivaa myyjältä.

Vastaus on, että kaksi löytyy ja sen on eläinlääkärikin vahvistanut. Kauppakirja allekirjoitettiin.

"Vielä olisi lento Suomeen, vähän jännittää, että meneekö siinä kaikki hyvin, onko paperit kunnossa ja laukku oikeanlainen", Lassila miettii onnellisena uusi kaverinsa Rokka sylissä.

Hyvin selviää Rokka lentokoneen paineista. Omistajakin rauhoittuu, kun saa istua koneessa koira sylissään.

Lentokentältä on vielä neljän tunnin ajomatka Rokan uuteen kotiin Lapualle. Häntä heiluu kotipihalla siihen malliin, että taitaa olla alkamassa hieno tarina. Antin ja Rokan tarina.

Seuraamme Rokan kehittymistä suurella mielenkiinnolla tulevissa jutuissa.