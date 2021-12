Video: Suvi Husun Sisu-dreeveri hankittiin metsästyskaveriksi jänisjahtiin – "On vaikea saada pois metsästä"

Tutustumme muurikkalaisen Suvi Husun metsästyskaveriin, Sisu-dreeveriin.

Dreeveri on Husun mielestä sopivan monipuolinen rotu, ja yksilöiden välillä ominaisuudet saattavat vaihdella suurestikin. Dreevereitä on käytökseltään hyvin erilaisia. Tyypillistä kuitenkin on, että dreeveri on jahdissa aika sinnikäs, se ei anna periksi helpolla. Myös kotikoiraksi dreeveri sopii hyvin monien omistajien todistuksen perusteella, samaa mieltä on Husu. Ajamisen kouluttamista hän kuvaa lähinnä yhdessä opiskeluksi.

"Koulutus on lähinnä sitä, että laittaa sinne metsään sen. Itse opiskelee sitten mukana siellä metsässä. Yritämme saada laitettua sen siihen jäljelle. Siitä se sitten saa sen ajovaiston. Parasta on, jos saa kontaktin siihen eläimeen, mitä se ajaa."

Sisu-dreeveri hankittiin jänisjahtia varten, mutta ajo lähtee raikumaan myös ketun, kauriin ja peuran jäljelle.

"Alueella jossa ei ole kauriita tai peuroja ongelmaa ei ole. Tässä meidän kodin lähellä on kauriita ja peuroja, mutta koska Lappeenrannantie on ihan vieressä, niin ei uskalla laittaa Sisua niitä ajamaan."

Husun mielestä lumessa näkyvä jälki on mukava. Siihen sopii koira päästää, niin ei ole epäilystä siitä, minkä perässä kaveri kulkee. Tosin viime talvena kävi kerran niin, että Sisu hairahtui ketun jäljelle hukattuaan jäniksen. Ja onpa se hirvenkin perään lähtenyt pari vuotta sitten.

"Hirvihommat se on onneksi unohtanut. Sisua on vaikea saada pois metsästä, se voi olla 10 metrin päässä ja jatkaa matkaa. Voi tulla kutsumalla pois, mutta se riippuu tilanteesta", omistaja kertoo.

