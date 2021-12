Video: Karkkilalaisen Perttu Haanpään mielestä keulamoottori on hyvä laite – "Nappia painamalla pystyn helposti ja äänettömästi liikkumaan"

Liikkuminen on äänettömämpää kuin bensamoottorilla.

Perttu Haanpää Karkkilasta esittelee keulamoottorin käyttöä videollaan.

"Keulamoottorin etuna idea on se taivasankkuri, joka saa pidettyä tuulisella kelillä täysin paikalla. GPS:n avulla se hakee ankkuroinnin. Nappia painamalla pystyn helposti ja äänettömästi liikkumaan sillä keulamoottorilla, verrattuna bensamoottorilla liikkumiseen. Kaukosäätimessä on kaikenlaisia säätimiä. Nappia painamalla se siirtää mua puolitoista metriä, mihin mä haluan. Se on hyvä laite."

"Olen hommannut asennuspaketin. Siinä on sähkömoottori, alaosa, pikasulake. Ei siinä sitten muuta tarvita. Minun toimii 12 voltin virralla. On myös olemassa 24 voltin. Se on kevyt ja näppärä siirrellä veneestä toiseen. Pika-alusta helpottaa. Sillä saa sen talveksi pois helposti."