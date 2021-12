Video: Norjalaiset Silje ja Ann saapuivat kanalinturetkelle Suomeen – saldona toistakymmentä tilannetta ja koirille runsaasti hommia

Silje ja Ann asuvat Pohjois-Norjassa upeissa vuoristomaisemissa. Jylhien vuonojen ja vuoristomaiseman vastapainoksi he käyvät vuosittain Suomessa jahtiretkellä,

Tero Soronen toimii heidän isäntänään.

Tämänsyksyinen retki alkaa Pudasjärveltä, jonne naiset koirineen saapuivat hiukan kanalinnustuksen alkamisen jälkeen syyskuussa. Lintuja on Pudasjärvellä havaittu tänä syksynä mukavasti, moni puhuu jopa loistavasta lintuvuodesta. Se ei tarkoita sitä, että lintusaalis olisi jotenkin itsestään selvyys, kuten videollammekin käy ilmi.

Lintuja tavattiin kyllä, mutta tahtoivat olla hieman liian hankalia hallittavaksi tunturi koirille ja ”törmäyksiä” tapahtuu paljon. Eli käy niin, että koira ”törmää” liian lähelle lintua, joka lähtee karkuun ennen kuin metsästäjä ehtii ampumahollille. Näin käy Annin Groom-koiralle muutamankin kerran. Tunturin avaruudessa metsästämään tottunut koira saattaa olla hiukan ihmeissään Pudasjärven pusikoissa. Mutta senhän takia matkailu avartaa, niin koirien kuin niiden ihmistenkin mieliä.

Onnistumisiakin oli totta kai. Siljen vuoden ikäinen Taxi-koira onnistuu tilanteessa täydellisesti. Se tiedottaa kauniisti emännälle, ja seisoo selkeästi eikä törmäile. Lintua vain ei saatu alas. Olisiko niin, että myös tunturiin tottunut ihminen on hiukan tottumaton metsäisen metsästyksen ampumatilanteissa? Tarvitaan lisää harjoitusta, lisää tilanteita!

Norjalaisnaisten koirat saavat yrittää päivän, mutta hyvää ampumatilannetta ei tule että repussa roikkuisi saalista. Illalla Tero ottaa omat metsiin tottuneet koiransa töihin. Jäljellä on pari tuntia peliaikaa. Siinä saadaan kokonaista yhdeksän hyvää tilannetta aikaiseksi. Niistä kuusi oli mallisuorituksia, jossa Luna-koira käy kauniisti tiedottamassa ja vie ihmiset linnun äärelle.

Videolla näemme yhden mallikkaan Luna-suorituksen, joka päättyy ihmisten ampumaharjoituksiin. Eikä näissä harjoituksissa jaeta kiitospalkintoja. Lintu nimittäin lähtee terveenä jatkamaan matkaansa, vaikka sitä päästään koittamaan aivan hyvältä hollilta.

Seuraavalle retkelle ehkä kannattaisi järjestää myös visiitti ampumaradalle. Ehkäpä Tero itsekin liittyy harjoituksiin. Mutta Luna-koiran tiedottamista on mukava seurata. Se juoksee metsästä isännän luo, vingahtelee ja juoksee ympyrää kertoen, että nyt se lintu löytyi. Siitäpä lähdetään kiireen vilkkaa koiran osoittamaan suuntaan, jossa saadaan seisonta ja ampumatilanne. Mutta reppu, se pysyy tyhjänä. Kukaan ei voi kuitenkaan valittaa lintupäivästä, jossa on toistakymmentä tilannetta ja koirilla yllin kyllin hommia. Ei, vaikka sitä teeripaistia ei tullutkaan. Hymyt ovat leveät norjattarien kasvoilla, kun he pakkaantuvat autoon ja lähtevät kohti seuraavaa jahtipaikkaa, joka sijaitsee Pohjanmaan lakeuksilla, Lapualla.