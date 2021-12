Video: Helsinkiläinen Eero Minkkinen päätti viettää talvipäivää aivan pääkaupungin ytimessä pilkkimällä –"Piti lähteä aamusyönnille, kun päivällä ei tunnu syövän"

Minkkinen on sitä mieltä, että turha on lähteä merta edemmäs kalaan.

Tämän vuoden välipäivinä on Stadissakin pilkkikeli, siitä nauttii suuri joukko helsinkiläisiä pilkkijöitä. Hyviä pilkkipaikkoja löytyy tietenkin pitkin rannikkoa ja lahtia tuhansia. Mutta onnistuu tämä luonnollisen lähiravinnon hankinta aivan ydinkeskustassakin. Helsinkiläinen Eero Minkkinen on sitä mieltä, että turha on lähteä merta edemmäs kalaan. Varsinkin, jos kotikulmilla löytyy pilkkipaikka, jota koristaa Finlandia-talo. Tällä kertaa Minkkinen on liikkeellä aamuvarhaisella, toukka on meressä jo ennen aamuseitsemää.

"Piti lähteä aamusyönnille, kun päivällä ei tunnu syövän. Jos se söisi hämärässä. Käyn pilkillä aina kun kerkiän, ja aika hyvin sitä kerkiää. kysymys. Hyvä sää, raitis ilma, ne viehättävät."

Minkkinen tanssittaa pilkkiään aika aktiivisesti. Moni nyppii hiukan rauhallisemmin. Mutta hän on saanut hyviä tuloksia aktiivisella liikkeellä.

"Tämä käden pilkkiliike on vaan tällaiseksi muotoutunut, puhuvat pilkkijän käsialasta. Se herättää kalan nappaamaan kun nyppii kovemmin", miettii Minkkinen pilkkimisensä syitä ja tekniikkaa.

Pitkän yrittämisen jälkeen tulee saalis. Mutta tämä päästetään takaisin. Toimituksen pannulle tuokin ahven olisi kyllä kelvannut.

"Laitetaan se takaisin kasvamaan, otetaan tämä ahven kahden vuoden päästä taas ylös ja silloin se pääsee kotiin asti", Minkkinen tuumaa päästäessään pikkuahventa takaisin mereen.