Ajokoira johdatti Pekka Sirosen Suomussalmelle – elämänmuutosta ei ole tarvinnut katua

Pekka Sirosella on tällä hetkellä kaksi suomenajokoiraa. Tällä kerralla toimeen pääsee Kajo. Temu tyytyy tilanteeseen.

Suomenajokoira on kuulunut aina Pekka Sirosen elämään. Pekan isä ja setä olivat innokkaita ajokoiramiehiä, ja ajokoira oli lapsuudenkodissa aina läsnä.

Isän mukana Pekka oppi metsästyksen taidot. Ensimmäinen jänis kaatui isän haulikolla 12-vuotiaana. Ajokoetoiminta alkoi myös kiinnostaa ja Pekka hankki ajokoetuomarikortin jo vuonna 1971.

Syntyjään keskisuomalainen Pekka asui Etelä-Suomessa mutta ajoi usein Suomussalmelle metsästämään. Puitteet eränkäyntiin olivat Kainuussa erinomaiset: mieli pääsi rauhoittumaan etelän kiireisestä elämänrytmistä.

Pekka päätyikin tekemään ison elämänmuutoksen ja muutti Suomussalmelle. Sitä päätöstä ei ole hänen mukaansa tarvinnut katua.

Tähän mennessä Pekalla on ollut kuusi omaa koiraa. Hyviä koiria, jotka Pekka määrittelee käyttövalioiksi, on ollut kaksi: nykyinen koira Temu ja edellinen koira Arvi, joka voitti piirinmestaruuden.

Nuoressa Kajossa näyttää myös olevan hyvän koiran ainekset.

”Tärkeintä on treenaaminen, ajattaminen ja hyvän ajon kuunteleminen sekä siitä nauttiminen. Jos halukkaita metsästäjiä löytyy passiin, niin silloin metsästetään.”

Koetoiminta on kuitenkin Pekalle ykkösjuttu. Se on myös rodun jalostustyötä, Pekka toteaa. Hän on aktiivisesti mukana ajokoiratoiminnassa ja on Suomussalmen ajokoirakerhon puheenjohtaja.

Pitkän metsästysuran suurimpia muutoksia on ollut koiratutkien tulo metsästyksen avuksi. Nykyään koiratutkat ovat arkipäivää jänisjahdissa sekä myös kokeissa. Sen käytöstä Pekalla on vain positiivista sanottavaa. ”Se on turvallisuusväline ja se tuo kokeessa koiralle oikeutta”

Tutkasta näkee, miten koira haukkuu, vaikka kuulomatkan ulkopuolella. Ilman tutkaa haukku jäisi huomaamatta. Ja jos koira on menossa vaikkapa vilkkaalle tielle tai heikoille jäille, niin tutkan avulla voi ehtiä pelastamaan koiraa.

Lue lisää:

Lumisella kelillä jäniksellä ei ole kiirettä ajokoiran edessä – koira joutuu painelemaan pohjia myöten paksussa lumessa, kun taas jänis pysyy pinnalla