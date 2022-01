Video: Mirko Niemisen mielestä varjoliito on helppo laji – "Ei tässä mikään ole vaikeata"

Suomen kevättalveen on ilmaantunut uusi siivekäs. Tai varjokashan se oikeastaan on. Moni autoilija on joutunut kuvaannollisesti hieraisemaan silmiään, kun ajaessaan jäisen veden rannalla näkökentässä liitää valtavan linnun näköisiä varjoja. Lentelijät ovat varjoliitäjiä tai leijahiihtäjiä.

Kävimme tutustumassa touhuun Helsingin Laajalahdessa, jossa näitä liitäjiä parveilee kauniina päivänä runsaasti.

"Se on se tuuli, ja se fiilis kun voi jäältä lähteä nopeasti liikkeelle", kuvailee lajin viehätystä espoolainen Lorenzo Dotson-Smith.

Vantaalainen Katja Pursiainen myöntää auliisti, että hiukan hirvittää. Mutta ehkäpä se onkin osa viehätystä. Adrenaliini on tehokas oman kehon tuottama piriste.

"Vaarallistahan tämä on, mutta mua nyt aina kaikki pelottaa", Katja toteaa.

Stadilainen Mirko Nieminen puolestaan vakuuttaa, että homma käy helposti.

"Ei tässä mikään ole vaikeata. Tämä on kiva laji, ja kun käy kurssin, niin pääsee mukavasti harrastamaan.

Vaarallisinta on tietenkin tuuli. Se on arvaamaton ja se yllättää kokeneen harrastajankin. Pitää tietää mitä tekee ja huolehtii siitä, että on aina joku suunnitelma, jos jotain tapahtuu, kertoo Mirko.

Varjoliidin on kankaasta valmistettu ilmavirran voimasta muotonsa säilyttävä siipiprofiili, vähän kuin laskuvarjo, johon lentäjä kiinnittyy punosten ja valjaiden avulla. Liidintä ohjaillaan vetelemällä jarrunaruista ja siirtelemällä omaa painopistettä.

Kaikki kohtuuterveet ihmiset voivat kokeilla varjoliitoa. Joten, jos homma näyttää kivalta, kurssilla pääsee hommaa kokeilemaan.